Режим работы метро в Праге изменится в выходные

В выходные, 12 и 13 июня, будет временно прекращено движение поездов на «красной» линии пражского метрополитена на участке Ládví – Letňany. Об этом сообщает Транспортное предприятие Праги (DPP).

Поезда на данном участке не будут ходить в обоих направлениях. Станции метро будут закрыты в связи с планируемой заменой систем безопасности. Для пассажиров будет организован специальный автобусный маршрут XC, который будет останавливаться у станций метро Ládví, Střížkov, Prosek и Letňany. 14 июня пражский метрополитен вернется к обычному расписанию работы.

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Источник: dpp.cz