Метеорологи предупредили о сильных грозах в Чехии

В Чешской Республике во второй половине дня в четверг ожидаются сильные грозы с проливным дождем, сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). Метеорологи также предупредили о сильном ветре, который может ломать деревья и срывать крыши.

Предупреждение о сильной грозе действует с полудня четверга до 21:00 для Праги, Средней и Южной Чехии, Пльзенского, Карловарского, Устецкого и Либерецкого регионов. Температура воздуха днем превысит 27 градусов тепла.

Помимо повышения уровня воды в реках из-за обильных осадков и возможного затопления подвалов, синоптики напоминают, что опасными могут быть ураган, молния и град.

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Источник: ceskatelevize.cz