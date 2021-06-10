Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.42
USD
20.87
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
10d 25 °C
Метеорологи предупредили о сильных грозах в Чехии

Метеорологи предупредили о сильных грозах в Чехии

420on.cz 244
В Чешской Республике во второй половине дня в четверг ожидаются сильные грозы с проливным дождем, сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). Метеорологи также предупредили о сильном ветре, который может ломать деревья и срывать крыши.
Метеорологи предупредили о сильных грозах в Чехии

Предупреждение о сильной грозе действует с полудня четверга до 21:00 для Праги, Средней и Южной Чехии, Пльзенского, Карловарского, Устецкого и Либерецкого регионов. Температура воздуха днем превысит 27 градусов тепла.

Помимо повышения уровня воды в реках из-за обильных осадков и возможного затопления подвалов, синоптики напоминают, что опасными могут быть ураган, молния и град. 

  • Telegram – короткий дайджест новостей за день

  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

  • Instagram – фото и видео новости каждый день

YouTube – премьера новой рубрики "Инсайт" и "Чешский" уже на нашем канале 

 

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия погода
Читайте
по теме 
Режим работы метро в Праге изменится в выходные
10.06.2021 14:05 Общество
Режим работы метро в Праге изменится в выходные
225
Обзор СМИ Чехии 10.06.2021: махинации девелоперов, вакцинация детей и робототехника в Остраве
10.06.2021 14:00 Экономика
Обзор СМИ Чехии 10.06.2021: махинации девелоперов, вакцинация детей и робототехника в Остраве
172
Цены на воду в Праге поднимаются из-за карантина
10.06.2021 13:30 Экономика
Цены на воду в Праге поднимаются из-за карантина
285
Жевательные PCR-тесты будут доступны всем жителям Чехии
10.06.2021 12:42 Общество
Жевательные PCR-тесты будут доступны всем жителям Чехии
620
Последние новости:
10
июня
Режим работы метро в Праге изменится в выходные
10.06.2021 14:05 Общество
Режим работы метро в Праге изменится в выходные
225
Обзор СМИ Чехии 10.06.2021: махинации девелоперов, вакцинация детей и робототехника в Остраве
10.06.2021 14:00 Экономика
Обзор СМИ Чехии 10.06.2021: махинации девелоперов, вакцинация детей и робототехника в Остраве
172
Цены на воду в Праге поднимаются из-за карантина
10.06.2021 13:30 Экономика
Цены на воду в Праге поднимаются из-за карантина
285
Жевательные PCR-тесты будут доступны всем жителям Чехии
10.06.2021 12:42 Общество
Жевательные PCR-тесты будут доступны всем жителям Чехии
620
Подробные условия въезда и выезда из Чехии для туристов
10.06.2021 12:00 Общество
Подробные условия въезда и выезда из Чехии для туристов
1856
Минздрав Чехии: в сентябре тестировать школьников на COVID-19 будут два раза в неделю
10.06.2021 10:39 Общество
Минздрав Чехии: в сентябре тестировать школьников на COVID-19 будут два раза в неделю
277
Сегодня в Чехии можно будет наблюдать солнечное затмение
10.06.2021 09:45 Общество
Сегодня в Чехии можно будет наблюдать солнечное затмение
989
С 11 июня иностранцы без госстраховки смогут записаться на прививку от covid-19 в Чехии
10.06.2021 08:55 Общество
С 11 июня иностранцы без госстраховки смогут записаться на прививку от covid-19 в Чехии
951
09
июня
Минздрав Чехии не рекомендует вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson людям младше 60 лет
09.06.2021 20:58 Общество
Минздрав Чехии не рекомендует вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson людям младше 60 лет
1536
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе D11 в Среднечешском крае
09.06.2021 18:42 Общество
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе D11 в Среднечешском крае
1499


Мобильная версия