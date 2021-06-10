Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.42
USD
20.87
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
10d 25 °C
Жевательные PCR-тесты будут доступны всем жителям Чехии

Жевательные PCR-тесты будут доступны всем жителям Чехии

420on 620
Университетская больница Святой Анны в Брно начала использовать так называемые жевательные PCR-тесты для населения. До сих пор люди делали мазки из носа, жевательные тесты были предназначены только школьникам. Теперь они доступны всем желающим платно.
Жевательные PCR-тесты будут доступны всем жителям Чехии

Пресс-секретарь больницы Дана Липовска заявила, что сейчас они обслуживают тех, кто заинтересован в профилактических неинвазивных тестах.

Обычно результат отправляют в течение 24 часов. «Мы уже протестировали почти 3000 учеников и студентов в десяти школах Брно. Эти тесты ПЦР неинвазивны, вы все делаете сами, наши сотрудники, конечно, объяснят точную процедуру на месте. Используется стерильный жевательный тампон с высокой абсорбирующей способностью, который человек кладет в рот, оставляет там на минуту или две, а затем снова возвращает тампон в пробирку», – сказал коммерческий директор Университетской больницы Св. Анны в Брно Филип Овесны.

Заказывать тест необходимо через систему на сайте больницы по ссылке «Метод тестирования: - PCR-тесты по слюне». Без предварительной регистрации тест сделать нельзя.

Некоторые школы уже используют жевательные тесты. Например, Кутногорская начальная школа в районе Дольни-Мехолупы в Праге. Цена теста для одного ученика составляет 150 крон. Финансирование осуществляется из бюджета городского округа по статье антикризисного управления.

Жевательный PCR-тест точен на 98%, и лаборатория несет ответственность за предъявленный результат. В сравнении с менее достоверным антигенным тестом, шанс поймать возможную инфекцию и предотвратить распространение вируса намного выше.

 

  • Telegram – короткий дайджест новостей за день

  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

  • Instagram – фото и видео новости каждый день

YouTube – премьера новой рубрики "Инсайт" и "Чешский" уже на нашем канале 

 

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
пандемия коронавирус Чехия Брно Прага
Читайте
по теме 
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 10.06.21
10.06.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 10.06.21
144792
Обзор СМИ Чехии 09.06.2021: располневшая нация, опасные советские постройки и несчастные мужчины
09.06.2021 17:40 Экономика
Обзор СМИ Чехии 09.06.2021: располневшая нация, опасные советские постройки и несчастные мужчины
2037
В Праге открывается полупустой ТЦ. Бренды отказались от аренды после пандемии
03.06.2021 13:30 Экономика
В Праге открывается полупустой ТЦ. Бренды отказались от аренды после пандемии
7613
В Чехии суд признал незаконным закрытие ресторанов в мае
01.06.2021 19:30 Общество
В Чехии суд признал незаконным закрытие ресторанов в мае
1620
Последние новости:
10
июня
Режим работы метро в Праге изменится в выходные
10.06.2021 14:05 Общество
Режим работы метро в Праге изменится в выходные
225
Обзор СМИ Чехии 10.06.2021: махинации девелоперов, вакцинация детей и робототехника в Остраве
10.06.2021 14:00 Экономика
Обзор СМИ Чехии 10.06.2021: махинации девелоперов, вакцинация детей и робототехника в Остраве
172
Метеорологи предупредили о сильных грозах в Чехии
10.06.2021 14:00 Общество
Метеорологи предупредили о сильных грозах в Чехии
244
Цены на воду в Праге поднимаются из-за карантина
10.06.2021 13:30 Экономика
Цены на воду в Праге поднимаются из-за карантина
285
Подробные условия въезда и выезда из Чехии для туристов
10.06.2021 12:00 Общество
Подробные условия въезда и выезда из Чехии для туристов
1856
Минздрав Чехии: в сентябре тестировать школьников на COVID-19 будут два раза в неделю
10.06.2021 10:39 Общество
Минздрав Чехии: в сентябре тестировать школьников на COVID-19 будут два раза в неделю
277
Сегодня в Чехии можно будет наблюдать солнечное затмение
10.06.2021 09:45 Общество
Сегодня в Чехии можно будет наблюдать солнечное затмение
989
С 11 июня иностранцы без госстраховки смогут записаться на прививку от covid-19 в Чехии
10.06.2021 08:55 Общество
С 11 июня иностранцы без госстраховки смогут записаться на прививку от covid-19 в Чехии
951
09
июня
Минздрав Чехии не рекомендует вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson людям младше 60 лет
09.06.2021 20:58 Общество
Минздрав Чехии не рекомендует вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson людям младше 60 лет
1536
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе D11 в Среднечешском крае
09.06.2021 18:42 Общество
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе D11 в Среднечешском крае
1499


Мобильная версия