Подробные условия въезда и выезда из Чехии для туристов

Наступило лето, и многие уже планируют свой отпуск за пределами Чехии. Где нужна полная вакцинация, а где только заполнение электронной формы? Мы подготовили для вас подборку самых популярных стран и собрали условия въезда и выезда для каждой из них.

В Европе на данных момент действуют общие правила, под которые попадают туристы из Чехии. При въезде в страну вы обязаны предоставить справку о перенесении коронавируса в течение последних 6 месяцев, сертификат с вакцинацией одним из препаратов, утвержденных ЕМА, или PCR/AG-тест не старше 48 часов.

Классические правила для возвращения в Чехию следующие: туристы должны пройти PCR-тест или AG-тест до въезда в Чешскую Республику, второй тест PCR обязательно сделать не позднее, чем через пять дней после возвращения в Чехию.

Для каждой страны мы уточнили дополнительные условия.

Хорватия

Перед въездом в Хорватию туристы должны заполнить анкету. Для беспрепятственного движения на границе рекомендуется подготовить все заранее.

После заполнения формы путешественники получат подтверждение поездки и одновременно всю необходимую информацию для пребывания в Хорватии. Достаточно первой дозы вакцины, после которой прошло 22 дня. Детям до 12 лет тест не требуется. Классические условия возврата.

Италия

Прибывшие должны заполнить цифровую электронную форму digital Passenger Locator Form (dPLF).

Несовершеннолетние могут зарегистрироваться в одной форме с родителем. Дети до 2 лет не обязаны проходить тест. В форме вы должны предоставить основную информацию о планируемой поездке, телефонные контакты и адреса мест проживания в Италии. Инструкции по заполнению доступны на английском языке на веб-сайте Министерства здравоохранения Италии.

После проверки формы пассажир получит на свой адрес электронной почты dPLF в формате PDF, а также индивидуальный QR-код, который он обязан подтвердить.

По прибытии в Италию пассажиры должны явиться в местное медицинское учреждение ASL. Либо вас направит ваш отель, либо вы должны сами ввести "ASL" и место, где вы остановились, в поисковой системе. Не забудьте уведомить по электронной почте о своем прибытии. Классические условия возврата.

Греция

Перед въездом в Грецию, не позднее, чем за день до вылета, заполните и отправьте официальную электронную форму поиска пассажира.

В форме будут указаны планируемые поездки, трансферы и контакты в Греции (включая почтовый индекс), а также контактное лицо в случае болезни. Затем вам выдадут индивидуальный QR-код в электронном виде, который нужно подтвердить при посадке в самолет и прибытии в Грецию на пароме или по дороге. Дети до 18 лет записываются в анкету одного из родителей. Пассажир без QR-кода не будет допущен на борт самолета, корабля, автобуса или поезда даже в Греции и может получить штраф в размере 500 евро. Дети старше 6 лет также должны пройти тест. По прибытии в страну туристы могут быть произвольно проверены на covid-19. Это обязательно, иначе им может быть отказано во въезде. Классические условия возврата.

Испания

Вам необходимо заполнить онлайн-форму и получить соответствующий QR-код. Форму нужно отправить и тем, кто проезжает Испанию транзитом, даже при пересадке в аэропорту. Дети до 6 лет не обязаны делать тест.

Власти Испании требуют, чтобы все подтверждения были оригиналами в печатной или электронной версии на испанском, английском, французском или немецком языках.

Перед въездом в Чехию требуется пройти PCR-тест или тест на антигены, второй тест PCR по прибытии.

Майорка и другие Балеарские острова + Канарские острова

Действуют те же правила, что и для материковой Испании. Единственная разница в том, что путешественники должны пройти тест за 24 часа до возвращения.

Египет

Египет требует отрицательного результата теста PCR не старше 72 часов. На курортах Шарм-эль-Шейх, Хургада, Таба, Марса Алам можно пройти тест прямо в аэропорту за 30 долларов. Дети в возрасте до 6 лет не обязаны сдавать тест. Египет попадает в категорию стран с очень высоким риском заражения, поэтому туристу необходимо пройти PCR-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета, прежде чем вернуться. По возвращении он должен пройти второй тест, но не ранее пятого дня после возвращения, а до этого он должен быть в изоляции.

Германия

С 6 июня из Чехии можно выезжать в Германию без обязательного 10-дневного карантина. Для въезда в страну нет необходимости в тесте, вакцинации или какой-либо другой процедуре.

Однако это не означает, что передвижение полностью свободно: вы должны либо делать тесты при посещении ресторана или другого гастрономического заведения, либо предоставлять сертификат о вакцинации или справку о перенесении болезни. Для рейсов в Германию продолжает действовать условие в виде отрицательного теста перед посадкой. Классические условия возврата по земле.

Польша

С Польшей заключено специальное соглашение: с 1 июня из Чехии туда можно приехать, не проходя 10-дневный карантин. Сохраняется обязательство тестирования или вакцинации, достаточно получить первую дозу вакцины. Обратите внимание, что маленькие дети не освобождаются от тестирования. Классические условия возврата.

Словакия

Нужно зарегистрироваться через форму электронной границы до прибытия в Словакию. С 1 июня прибывшие из Чехии не будут отправляться на карантин. Тесты или другие формы подтверждения могут потребовать либо во время выборочных проверок, либо во время проживания, либо при использовании услуг. Классические условия возврата.

Австрия

Австрия открытам туристам их Чехии без дополнительной регистрации с 1 июня. Достаточно первой дозы вакцины. Тем, кто приезжает в Австрию с тестом, нужно понимать, что через 48 часов (в случае теста на антиген) они должны снова пройти тестирование внутри страны. Для теста PCR отводится 72 часа. Детям до 10 лет сдавать тесты не нужно. Классические условия возврата.

Венгрия

На основании двустороннего соглашения можно беспрепятственно путешествовать в Венгрию с одним из способов подтверждения. Достаточно первой дозы вакцины. Несовершеннолетние не обязаны проходить тест. Классические условия возврата.

Румыния

Чехия вошла в зеленый список стран с наименьшим риском заражения COVID-19. Поэтому жители Чехии могут путешествовать в Румынию на неопределенный срок и не должны предъявлять никаких документов, подтверждающих въезд. Единственное обязательство – заполнить форму прибытия. Классические условия возврата.

Болгария

Условия въезда классические. Детям до 5 лет тест не требуется. По возвращении в Чехию они должны пройти тест на антиген (за 24 часа до поездки) или PCR (за 72 часа до поездки).

Тунис

Туристы могут поехать в Тунис в рамках организованных путешествий в туристическом агентстве. С 1 июня въезжать могут и самостоятельные туристы, прошедшие полную вакцинацию или переболевшие коронавирусной инфекцией. Если кто-то хочет посетить страну индивидуально, но не вакцинирован и не имеет ковид-сертификата, он обязан выждать семидневный карантин, подкрепив его отрицательным тестом PCR, не ранее, чем на пятый день после прибытия. По прибытии в страну случайно выбранных пассажиров тестируют прямо в аэропорту. В случае положительного результата пассажир будет помещен в соответствующее карантинное учреждение.

Тунис относится к категории стран с очень высоким риском заражения, поэтому турист должен пройти тест PCR не позднее, чем за 72 часа до вылета или тест на антиген (максимум за 24 часа до поездки) перед возвращением. В Чехии обязательно пройти второй тест PCR, но не ранее пятого дня после возвращения, а до этого необходимо быть в изоляции.

Турция

Страна открыта для туризма. Помимо обычных условий, после введения второй дозы вакцины должно пройти 2 недели. Необходимо заполнить регистрационную форму перед поездкой.

Перед возвращением турист должен пройти тест PCR за 72 часа до вылета. В Чехии обязательно пройти второй тест PCR, но не ранее пятого дня после возвращения, а до этого необходимо быть в изоляции.