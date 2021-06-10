С 11 июня иностранцы без госстраховки смогут записаться на прививку от covid-19 в Чехии

Иностранцы, проживающие в Чехии и не имеющие государственной медицинской страховки, смогут подать заявку на вакцинацию против covid-19 с 11 июня. Ранее это было невозможно. Прививку они должны будут оплатить самостоятельно.

Фото: pixabay

Иностранцы без ПМЖ и, следовательно, без государственной медицинской страховки, не могут сейчас регистрироваться на прививки. Многие из них пожаловались в Министерство здравоохранения, мэр Праги также призвал оперативно решить этот вопрос. С 11 июня иностранцы наконец-то смогут записываться на прививки от коронавируса.

«Для регистрации нужно будет указать номер телефона и электронную почту, чтобы пройти идентификацию. Мы сейчас заключаем контракты с центрами вакцинации, в каждом регионе будет как минимум один такой центр, где будут делать прививки иностранцам», — сообщил министр здравоохранения Адам Войтех. В Праге будет шесть центров вакцинации, где граждане иностранных государств смогут сделать прививки.

«Я рад, что проблема наконец-то решилась. Если мы хотим отказаться от респираторов, мы должны обеспечить вакцинацию как можно большего количества людей, а значит и иностранцев», — считает мэр Праги Зденек Гржиб.

Иностранцам, у которых нет государственной медстраховки, будет доступна только одна вакцина: Pfizer / BioNTech. Стоимость прививки не превысит 850 крон.

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Источник: ceskatelevize.cz