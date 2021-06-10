Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.39
USD
20.87
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
02d 24 °C
С 11 июня иностранцы без госстраховки смогут записаться на прививку от covid-19 в Чехии

С 11 июня иностранцы без госстраховки смогут записаться на прививку от covid-19 в Чехии

420on.cz 631
Иностранцы, проживающие в Чехии и не имеющие государственной медицинской страховки, смогут подать заявку на вакцинацию против covid-19 с 11 июня. Ранее это было невозможно. Прививку они должны будут оплатить самостоятельно.
Фото: pixabay
С 11 июня иностранцы без госстраховки смогут записаться на прививку от covid-19 в Чехии

Иностранцы без ПМЖ и, следовательно, без государственной медицинской страховки, не могут сейчас регистрироваться на прививки. Многие из них пожаловались в Министерство здравоохранения, мэр Праги также призвал оперативно решить этот вопрос. С 11 июня иностранцы наконец-то смогут записываться на прививки от коронавируса. 

«Для регистрации нужно будет указать номер телефона и электронную почту, чтобы пройти идентификацию. Мы сейчас заключаем контракты с центрами вакцинации, в каждом регионе будет как минимум один такой центр, где будут делать прививки иностранцам», — сообщил министр здравоохранения Адам Войтех. В Праге будет шесть центров вакцинации, где граждане иностранных государств смогут сделать прививки.

«Я рад, что проблема наконец-то решилась. Если мы хотим отказаться от респираторов, мы должны обеспечить вакцинацию как можно большего количества людей, а значит и иностранцев», — считает мэр Праги Зденек Гржиб. 

Иностранцам, у которых нет государственной медстраховки, будет доступна только одна вакцина: Pfizer / BioNTech. Стоимость прививки не превысит 850 крон.

  • Telegram – короткий дайджест новостей за день

  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

  • Instagram – фото и видео новости каждый день

YouTube – премьера новой рубрики "Инсайт" и "Чешский" уже на нашем канале 

 

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия иностранцы прививки коронавирус вакцинация Министерство здравоохранения Прага
Читайте
по теме 
Минздрав Чехии: в сентябре тестировать школьников на COVID-19 будут два раза в неделю
10.06.2021 10:39 Общество
Минздрав Чехии: в сентябре тестировать школьников на COVID-19 будут два раза в неделю
145
Сегодня в Чехии можно будет наблюдать солнечное затмение
10.06.2021 09:45 Общество
Сегодня в Чехии можно будет наблюдать солнечное затмение
618
Как изменился рынок жилья в Чехии за 20 лет
10.06.2021 08:02 Рынок недвижимости
Как изменился рынок жилья в Чехии за 20 лет
3723
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 10.06.21
10.06.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 10.06.21
144572
Последние новости:
10
июня
Минздрав Чехии: в сентябре тестировать школьников на COVID-19 будут два раза в неделю
10.06.2021 10:39 Общество
Минздрав Чехии: в сентябре тестировать школьников на COVID-19 будут два раза в неделю
145
Сегодня в Чехии можно будет наблюдать солнечное затмение
10.06.2021 09:45 Общество
Сегодня в Чехии можно будет наблюдать солнечное затмение
618
09
июня
Минздрав Чехии не рекомендует вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson людям младше 60 лет
09.06.2021 20:58 Общество
Минздрав Чехии не рекомендует вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson людям младше 60 лет
1373
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе D11 в Среднечешском крае
09.06.2021 18:42 Общество
ДТП со смертельным исходом произошло на трассе D11 в Среднечешском крае
1379
Обзор СМИ Чехии 09.06.2021: располневшая нация, опасные советские постройки и несчастные мужчины
09.06.2021 17:40 Экономика
Обзор СМИ Чехии 09.06.2021: располневшая нация, опасные советские постройки и несчастные мужчины
1850
Умерла исполнительница главной роли в фильме «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова
09.06.2021 16:56 Культура
Умерла исполнительница главной роли в фильме «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова
1879
Дети поправились в среднем на 15 кг за время эпидемии covid-19 в Чехии
09.06.2021 13:50 Общество
Дети поправились в среднем на 15 кг за время эпидемии covid-19 в Чехии
900
Чехия занимает 1 место в Европе по количеству зависимых от метамфетамина
09.06.2021 13:20 Общество
Чехия занимает 1 место в Европе по количеству зависимых от метамфетамина
1418
Эпидемия идет на спад. В Чехии зафиксировали рекордно низкие показатели заболеваемости covid-19
09.06.2021 13:15 Общество
Эпидемия идет на спад. В Чехии зафиксировали рекордно низкие показатели заболеваемости covid-19
1040
Ковид-паспорта начнут действовать с июля по Чехии и Евросоюзу
09.06.2021 12:05 Общество
Ковид-паспорта начнут действовать с июля по Чехии и Евросоюзу
1985


Мобильная версия