ДТП со смертельным исходом произошло на трассе D11 в Среднечешском крае

​Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло днем 9 июня на автомагистрали D11 недалеко от города Колин. Пять человек получили травмы различной степени тяжести.

На 58-м километре шоссе в направлении Градец Кралове возле Жижелиц автомобиль по неустановленным пока причинам вылетел с дороги на обочину и несколько раз перевернулся. Его нашли в поле на расстоянии около 150 метров от автомагистрали. По предварительной информации, причиной аварии могло стать превышение скорости и скользкая дорога.

В машине находилось семь человек, двое (мужчина и ребенок) погибли сразу. На место происшествия прибыли пожарные и полиция, а также два спасательных вертолета. По словам пресс-секретаря спасательной службы Петры Хомоловой, один вертолет доставил двоих пострадавших — ребенка и женщину — в больницу в Градец-Кралове. Еще одна женщина с серьезными травмами была перевезена ​​спасателями в больницу Стршешовице в Праге. Медицинская помощь была также оказана двоим мужчинам, которые получили легкие травмы.

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Источник: ct24.ceskatelevize.cz