Эпидемия идет на спад. В Чехии зафиксировали рекордно низкие показатели заболеваемости covid-19

Во вторник, 9 июня, тесты подтвердили 384 случая заражения covid-19, что на 94 меньше, чем неделю назад. Это самый низкий показатель заболеваемости с августа прошлого года. Быстрыми темпами увеличивается и количество привитых людей в стране — медики ввели уже свыше 6 миллионов доз вакцины.

Фото: pixabay

9 июня врачи сделали более 111 тысяч прививок, что является рекордным показателем. В Чехии уже полностью вакцинировано более 1,8 миллиона человек, почти 2,5 миллиона ждут второй дозы.

Однако Чехия отстает от других стран Евросоюза. В республике в среднем введено 57 доз вакцин на 100 жителей, в то время как в Евросоюзе этот показатель составляет 61,49 на 100 человек. Лишь семь стран ЕС находятся в худшем положении, чем Чехия. Больше всего привитых на Мальте (125,43 доз на сто человек), меньше всего — в Болгарии (21,28).

За последние семь дней в Чехии показатель заболеваемости составил менее 20 инфицированных на 100 тысяч жителей. Государство принимало превентивные меры против распространения эпидемии в Чешской Республике, однако большая часть ограничений уже снята.

Самый высокий уровень заболеваемости сейчас в Южночешском крае (38 случаев на 100 тысяч жителей), самый низкий — в Карловарском крае (менее 5).

Ежедневный рост числа инфицированных постепенно снижается с начала марта этого года, когда после четвертой волны эпидемии в Чешской Республике в сутки количество зараженных достигало 17 тысяч человек. Снижается и смертность от covid-19. В марте от этой болезни умирало до 200 человек в день, сейчас количество смертельных случаев в день не превышает 9.

С момента начала пандемии в марте прошлого года инфекция была обнаружена у более чем 1,66 миллиона человек в Чешской Республике. Свыше 30 тысяч человек умерли от COVID-19.

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Источник: ct24.ceskatelevize.cz