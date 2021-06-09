​С 1 июля в Чехии смягчат масочный режим — в общественном транспорте и магазинах людям разрешат носить мединские маски вместо респираторов. Об этом чешскому телевидению сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

Фото: MČ Praha 4

«Что касается общественного транспорта и торговых центров, мы считаем, что необходимо сохранить только медицинские маски, а не респираторы», — сказал Войтех. Если эпидемическая ситуация будет стабильной, то масочный режим будет смягчен с 1 июля.

Последнюю неделю в Чехии показатель заболеваемости держится на низком уровне — на 100 тысяч жителей страны приходится 21 случай инфицирования. Месяц назад этот показатель превышал 100 случаев. В большинстве регионов эпидемическая ситуация улучшается. Самый высокий уровень заболеваемости сейчас в Южночешском крае (33 случая), самый низкий — в Карловарском крае (5).

С 8 июня смягчен масочный режим в школах во всех областях Чехии, кроме Южночешского, Либерецкого и Злинского регионов. Школьники должны носить медицинские маски только в коридорах и столовых. По словам Войтеха, это обязательство будет действовать до конца учебного года.

С июля будет отменено регулярное тестирование на коронавирус для сотрудников компаний и индивидуальных предпринимателей.

Источник: ceskenoviny.cz