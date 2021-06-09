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В Чехии смягчат масочный режим в общественном транспорте и магазинах

В Чехии смягчат масочный режим в общественном транспорте и магазинах

420on.cz 115
​С 1 июля в Чехии смягчат масочный режим — в общественном транспорте и магазинах людям разрешат носить мединские маски вместо респираторов. Об этом чешскому телевидению сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.
Фото: MČ Praha 4
В Чехии смягчат масочный режим в общественном транспорте и магазинах

«Что касается общественного транспорта и торговых центров, мы считаем, что необходимо сохранить только медицинские маски, а не респираторы», — сказал Войтех. Если эпидемическая ситуация будет стабильной, то масочный режим будет смягчен с 1 июля. 

Последнюю неделю в Чехии показатель заболеваемости держится на низком уровне — на 100 тысяч жителей страны приходится 21 случай инфицирования. Месяц назад этот показатель превышал 100 случаев. В большинстве регионов эпидемическая ситуация улучшается. Самый высокий уровень заболеваемости сейчас в Южночешском крае (33 случая), самый низкий — в Карловарском крае (5).

С 8 июня смягчен масочный режим в школах во всех областях Чехии, кроме Южночешского, Либерецкого и Злинского регионов. Школьники должны носить медицинские маски только в коридорах и столовых. По словам Войтеха, это обязательство будет действовать до конца учебного года. 

С июля будет отменено регулярное тестирование на коронавирус для сотрудников компаний и индивидуальных предпринимателей.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения транспорт
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