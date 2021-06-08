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Торговцы на рынке Sapa в Праге приняли таможенников за влюбленную пару

Торговцы на рынке Sapa в Праге приняли таможенников за влюбленную пару

420on.cz 589
8 июня торговцы на рынке Sapa в Праге перепутали таможенников в штатском с влюбленной парой. Они отвели их к закрытому контейнеру и стали предлагать им подделки фирменных сумок, одежду и духи.
Фото: tydenikpolicie.cz
Торговцы на рынке Sapa в Праге приняли таможенников за влюбленную пару

Четверо пражских таможенников решили нанести визит на рынок во вторник утром. Двое продавцов подумали, что это потенциальные покупатели и стали предлагать им поддельные товары, спрятанные в специальных контейнерах. Впоследствии к месту происшествия прибыли и другие члены таможенного управления. Они обнаружили и изъяли тысячи поддельных сумок, текстиля и парфюмерии на общую сумму несколько миллионов крон, рассказала пресс-секретарь пражской таможенной службы Ивана Куркова.

Изъятые товары включали подделки таких брендов, как Nike, Guess, Tommy Hilfiger, Adidas и Louis Vuitton.

Таможенники на месте задержали двух продавцов, которые предлагали им купить подделки.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Прага таможня одежда Чехия
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