Обзор СМИ Чехии 08.06.2021: утечка личных данных, снижение заболеваемости и подорожание авиабилетов

Куда инвестировать сегодня, как интернет-магазины воруют наши данные и почему статистика инфекционных заболеваний снизилась. Читайте нашу новую подборку из чешских СМИ. О чем, кроме коронавируса и предстоящих выборов, пишут крупные издания в Чехии во вторник, 8 июня.

E15

«Билеты на самолеты станут дороже», – предупреждает газета E15. Наконец после локдауна спрос стал превышать предложение. Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела в июне будет обслуживать рейсы в семидесяти направлениях, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце.

Mf Dnes

Гостиницы в чешских городах готовятся к очередному непростому сезону. Об этом сегодня пишут в Mf Dnes. Хотя многие чехи планируют провести отпуск в пределах своей страны, большинство из них решили снимать апартаменты вне крупных городов, которые раньше больше полагались на туристов из-за границы. Согласно опросу Ассоциации отелей и ресторанов, около четверти предпринимателей опасаются, что в этом году прибыль будет даже ниже, чем в прошлом.

Deník N

Хотя прошедший год был во многом непредсказуемым, финансовые консультанты твердят, что объем инвестиций не сильно изменился. Deník N собирает советы аналитиков, куда лучше инвестировать в период роста цен. Энергия, здравоохранение, а также произведения искусства и вино могут окупиться. Напротив, спешить с криптовалютой не стоит. Для этого пока недостаточно данных для прогноза дальнейшего развития и общего потенциала.

Regionální Deník

Теме нежеланной рекламы и утечки личных данных сегодня посвящает одну из статей Regionální Deník. В газете пишут, что при автоматическом нажатии на файлы cookie покупатели отправляют данные, которые затем интернет-магазины могут использовать для таргетированной рекламы. Однако степень законности такой процедуры в чешском законодательстве четко не определена. В будущем этот вопрос должен быть решен с помощью Европейского регламента по электронной конфиденциальности и последующей поправки к внутреннему законодательству.

Lidové noviny

«Соблюдение противоэпидемических ограничений позволило значительно снизить заражаемость некоторыми инфекциями в Чешской Республике», – отмечает Lidové noviny. Например, случаев скарлатины в прошлом году было примерно на 90% меньше, чем в 2019 году, равно как и количества кишечных вирусов. Кроме того, снизилось количество больных корью или эпидемическим паротитом. Из-за ограничений на поездки количество болезней, которые обычно возникают у путешественников, в Чешской Республике также уменьшилось.

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

YouTube – премьера новой рубрики "Инсайт" и "Чешский" уже на нашем канале

Источник: iRozhlas.cz