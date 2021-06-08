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Исследование: иммунитет к коронавирусу сохраняется годами

Исследование: иммунитет к коронавирусу сохраняется годами

420on.cz 84
​Ученые утверждают, что иммунитет к коронавирусу сохраняется как минимум один год, а в некоторых случаях — до конца жизни. В исследованиях, опубликованных в журнале Nature, указано, что со временем иммунитет укрепляется, особенно после вакцинации.
Фото: pixabay
Исследование: иммунитет к коронавирусу сохраняется годами

Группа экспертов заявила, что клетки памяти, отвечающие за иммунную память, выживают в костном мозге и при необходимости могут вырабатывать антитела.

Во время первого заражения коронавирусной инфекцией В-клетки памяти быстро размножаются и вырабатывают большое количество антител. Как только острая инфекция прошла, небольшое количество клеток оседает в костном мозге и по-прежнему вырабатывает антитела. Количество антител в крови постепенно уменьшается, однако В-клетки памяти сохраняются в костном мозге.

Второе исследование, опубликованное на сайте BioRxiv, утверждает, что некоторые В-клетки памяти созревают и размножаются в течение как минимум двенадцати месяцев после заражения. Ученые считают, что большинству людей, которые вылечились от COVID-19 и впоследствии были вакцинированы, не потребуется ревакцинация. Однако привитым людям, которые не болели коронавирусом или были инфицированы, но не продемонстрировали сильного иммунного ответа, вероятно, потребуется еще одна доза.

В связи с этим возникает вопрос, что лучше: переболеть коронавирусом или пройти вакцинацию? На практике это не имеет значения, говорится в исследовании. Мало кто захочет намеренно заразиться коронавирусом только для того, чтобы получить врожденный иммунитет. Никто не знает заранее, каким будет течение болезни.

Генеральный секретарь Немецкого общества иммунологии Карстен Ватцл полагает, что вакцинация будет иметь лучший (возможно, и многолетний) защитный эффект. У привитого человека будет более высокий уровень антител, чем если он переболел коронавирусом естественным путем. В то же время Ватцл не считает, что людям следует делать ревакцинацию каждый год, как в случае с гриппом. Прививку можно повторять с интервалом в несколько лет.

Ученые отмечают, что им удалось обследовать лишь ограниченное число пациентов, инфицированных год назад, поэтому дальнейшие исследования необходимы.

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия вакцинация прививки учёные
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