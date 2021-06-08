Минздрав Чехии снизил цены тестов на covid-19

Максимальная стоимость ПЦР-теста на коронавирус в Чехии составит 814 крон, теста на антиген — 201 крона. Новые цены действуют с 8 июня для тех, кто оплачивает тесты самостоятельно.

Фото: pixabay

Ранее ПЦР-тест стоил максимум 1510 крон, а тест на антигены — 351 крону.

«В настоящее время каждому гражданину страховые компании оплачивают два теста ПЦР в месяц и один тест на антиген в неделю. Кроме того, мы хотим, чтобы тесты, за которые люди платят самостоятельно, были более доступными, поскольку их можно использовать для посещения заведений сферы услуг, массовых мероприятий, медицинских и социальных объектов, а также для выезда за границу», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

Напомним, 7 июня правительство решило, что помимо ПЦР или тестов на антиген, проводимых медицинские работниками, для посещения любых заведений илии массовых мероприятий достаточно будет самотестирования или письменного заявления о том, что такой тест пройден.

Вакцинированным людям или тем, кто переболел коронавирусом за последние шесть месяцев, делать тесты не нужно. Помимо подтверждений, которые люди получают на месте вакцинации или тестирования, они также могут загрузить электронный сертификат с сайта.

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Источник: ceskenoviny