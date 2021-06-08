Как избавиться от русского акцента в чешском

Если вы задумываетесь о том, как улучшить произношение и какие шаги предпринять, чтобы избавиться от русскоязычного акцента в чешском, обязательно потренируйтесь сегодня вместе с Яной Шевченко!

Многие ошибочно полагают, что чешские звуки (за исключением звука Ř) абсолютно такие же, как и русские. Это не так! В новом видео разбираем, в чем именно заключается разница. Сегодня вы узнаете, какие привычные нам звуки придётся забыть навсегда, а какие — стоит выучить и активно применять.

Рассмотрим все это на примере самых длинных чешских слов и скороговорок!