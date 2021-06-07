Правительство Чехии одобрило план снятия ограничений

8 июня
В школах теперь можно ходить без масок и ученикам, и учителям. Исключения — Злинский, Южночешский и Либерецкий регионы.
В школах и университетах по всей Чешской Республике можно будет сдавать экзамены без масок, соблюдая дистанцию в два метра.
Количество зрителей на культурных мероприятиях возрастает до 1000 в помещении и до 2000 на открытом воздухе.
Людям с закрепленным рабочим местом теперь не обязательно носить маски в офисе.
С завтрашнего дня повсеместно будут применяться все виды тестов на коронавирус, в том числе самотесты или čestné prohlášení.
Бассейны, оздоровительные центры или сауны разрешается заполнять помещения на 50%, посетителям не придется носить маски в помещениях.
14 июня
Снимаются все ограничения до культурных или спортивных мероприятий на открытом воздухе. При организации стоячих мест обязательно рассчитывать на 4 квадратных метра на человека.
В закрытых залах организаторы по-прежнему смогут использовать только половину мест. Внутри разрешается продавать билеты только на сидячие места.
21 июня
Разрешается въезд в Чешскую Республику со всего Евросоюза и Сербии, если турист вакцинирован, имеет тест или недавно переболел.
1 июля
В компаниях отменяется обязательное тестирование сотрудников.
Возможно, с 1 июля респираторы снова заменят хирургическими масками.
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Источник: novinky.cz