Очаг британской мутации коронавируса обнаружили на юго-востоке Чехии

Детский сад в Банове закрыт с 29 мая. Школа будет закрыта 7 и 8 июня, сообщила пресс-секретарь муниципалитета Соня Личкова.
В Банове проживает более 2000 жителей. «Лабораторный анализ подтвердил наличие британской мутации в детском саду и начальной школе. Положительные образцы тестов ПЦР были отправлены на анализ в Национальную справочную лабораторию», — добавила Личкова.
В детском саду подтверждено 17 случаев инфицирования, в начальной школе — 11. В школу ходят дети из населенных пунктов Банов, Суха Лоз, Быстрице-под-Лопеникем и Старе место. Санитарно-гигиеническая станция Злинского края ввела противоэпидемические меры сразу после первого подтвержденного случая и отслеживает контакты зараженных.
«Благодаря оперативному взаимодействию сотрудников школы и санитарно-гигиенической станции мы смогли вовремя выявить вспышки и принять необходимые меры. Этот случай ясно подтверждает важность тестирования, мы должны подойти к нему ответственно до последнего учебного дня в этом году», — сказал губернатор Злинского края Радим Голиш.
Гигиенисты решили, что в начальной школе будут проводиться тесты ПЦР специальным методом, когда проверяется сразу несколько образцов.
«Тестирование будет проведено 8 июня среди учеников и школьного персонала квалифицированными медицинскими сотрудниками после обучения и инструктажа», — сказала Личкова.
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Источник: novinky.cz