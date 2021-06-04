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Без теста на covid-19 и карантина. Германия исключила Чехию из списка опасных стран

Без теста на covid-19 и карантина. Германия исключила Чехию из списка опасных стран

420on.cz 748
С 6 июня Германия исключит Чехию из списка стран с эпидемическим риском. На практике это будет означать, что для поездок в Германию отрицательный тест на коронавирус не потребуется, сообщил Институт Роберта Коха (RKI).
Фото: pixabay
Без теста на covid-19 и карантина. Германия исключила Чехию из списка опасных стран

В настоящее время туристы из Чехии могут избежать карантина только в том случае, если у них есть отрицательный результат теста, подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании covid-19.  Уже в воскресенье путешественники смогут отправиться из Чехии в Германию без ограничений —  им не придется проходить карантин. Не понадобится и тест, но только для тех, кто выбрал наземный транспорт. Перед посадкой в самолет тестирование на covid-19 пройти все-таки придется. 

Полностью не смогут обойтись без тестов и те, кто планирует посещать рестораны или проживать в отеле на территории Германии. Эти заведения могут принимать гостей только с соответствующими подтверждениями (о вакцинации, антителах или отрицательном тесте).

Помимо Чешской Республики, из списка стран с высоким риском распространения инфекции Германия исключила Францию, Италию, Хорватию, Швейцарию, Ватикан и Австрию (за исключением земель Тироль и Форарльберг). Граждане Германии также не должны проходить карантин после возвращения из Турции, Швеции и Литвы. 

Страной с высоким риском заражения коронавирусом считается государство, где за последние семь дней зафиксировано более 200 случаев заболевания на 100 тысяч жителей. Страна считается безопасной, если этот показатель составляет менее 50 случаев заражения на 100 тысяч жителей за неделю.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Германия Чехия коронавирус туристы Туризм гостиницы
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