Бонус за прививку. Как компании Чехии мотивируют сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19

Финансовый бонус, дополнительные выходные или скидки в обмен на вакцинацию — так чешские фирмы пытаются мотивировать сотрудников сделать прививку от COVID-19. По мнению Торгово-промышленной палаты, это не является нарушением закона, однако многие люди выступают против таких методов.

Фото: pixabay

Каждую субботу клиент одного из магазинов в Хрудиме будет получать 30% скидку на покупку чулок или носков при предъявлении сертификата о прививке от коронавируса. Маркетинговая акция вызывает неоднозначную реакцию. Директор магазина по вечерам лично отвечает на все негативные комментарии и реакции клиентов. «Я действительно пытаюсь ответить им искренне. Рассказать им, что побудило нас объявить такую акцию. Мы действительно считаем, что одним из успешных способов борьбы с covid является вакцинация», — пояснил Станислав Пантучек.

Некоторые крупные чешские компании тоже мотивируют сотрудников пройти вакцинацию. Работник OKD Петр Соукуп сам заразился коронавирусом на работе. Сейчас он уже сделал прививку. Его работодатель решил выплатить ему премию в размере трех тысяч крон за представленное свидетельство о вакцинации.

«Прививки нужно сделать для того, чтобы все были защищены, чтобы нам не нужно было проходить карантин или тратить время на тесты», — добавил Соукуп.

Именно за счет тестирования работодатель экономит деньги и выплачивает работникам бонусы. «В принципе, не имеет значения, захотят ли сделать прививки 10 человек или все 2800 человек, мы будем рады, что наши сотрудники заботятся о своем здоровье», — сказала Ванда Станькова, председатель совета директоров OKD.

Помимо финансового бонуса, некоторые компании также предлагают привитым работникам дополнительные выходные.

Правительство пока не решило, будет ли государство предоставлять какие-либо бонусы людям, которые сделали прививку.

«Мы не готовим такую программу на данный момент, и я думаю, что выплата бонусов самими компаниями — это правильный шаг, хотя вакцинация и является добровольной», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

Чешские компании уже неоднократно предлагали правительству вариант, при котором они сами будут вакцинировать сотрудников. Однако по словам премьер-министра Андрея Бабиша вакцион пока не всех не хватает.

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Источник: ceskatelevize.cz

