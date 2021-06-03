В парламенте Чехии разразился очередной скандал из-за нарушения масочного режима

​На внеочередном заседании парламента Чехии 3 июня депутаты должны проголосовать за выражение недоверия правительству. Во время заседания разразился очередной скандал: две женщины-парламентария отказались выступать в респираторах. После их выступления пространство у микрофона пришлось дезинфицировать.

С инициативой выразить недоверие правительству Андрея Бабиша выступила коалиция Spolu, в которую входят представители оппозиционных партий ODS, TOP 09, Христианско-демократической и Пиратской партий. Коммунисты покинули зал заседаний, чтобы де-факто выразить поддержку кабинету министров и не голосовать по этому вопросу. Без голосов депутатов коммунистической партии оппозиция скорее всего не получит нужные 101 голос для выражения недоверия правительству.

Во время дебатов в парламенте депутат от партии Trikolóry Зузмана Майерова Заградникова заявила, что будет голосовать за недоверие Бабишу, однако она пришла на заседание и выступала публично без респиратора. Председатель Палаты депутатов ЧР сделал ей замечание, однако она ответила: «У меня уже не хватает нервов. Если нас заставили пройти тесты, хотя это тоже неправильно, поскольку мы не сотрудники парламента, и тест был негативным, что это за комедия с масками?».

Майерова Заградникова, как и ее коллега Тереза Гитова, часто не носят респираторы в здании парламента, даже когда выступают перед коллегами. Уже долгое время медицинские маски или респираторы отказываются использовать еще два депутата — Любомир Волны и Мариан Бойко.

Дебаты в парламенте, скорее всего, продлятся до позднего вечера.

Президент Милош Земан ранее заявил, что при вотуме недоверия он позволит кабинету Андрея Бабиша продолжить свою работу до выборов.

Источник: novinky.cz