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В школах Чехии отменят масочный режим

В школах Чехии отменят масочный режим

420on.cz 248
Министерство здравоохранения Чехии сейчас решает, стоит ли отменить обязательное ношение медицинских масок и респираторов в школах. Правительство обсудит этот вопрос на следующей неделе. Отмену масок поддерживают учителя и эпидемиологи.
Фото: Shutterstock
В школах Чехии отменят масочный режим

Дискуссию о ношении медицинских масок в школах на этой неделе инициировал министр образования Роберт Плага. Министр здравоохранения Адам Войтех  якобы пообещал Плаге, что ученики и студенты смогут снять маски уже во вторник, 8 июня. Учителя считают, что ношение масок, особенно в жаркую погоду, вредит здоровью детей.

«Если эту меру отменят, мы, конечно, будем счастливы. Я только что вернулся с занятий, в респираторе очень тяжело дышать в такую жару. Мы будем рады, если маски отменят, но нарушать установленные требования школы не будут, пока Минздрав не примет окончательного решения», — говорит Михал Черны, председатель Ассоциации директоров начальных школ. 

Большинство школ соблюдают требование о ношении медицинских масок и респираторов в помещениях. В некоторых учебных заведениях детям разрешено снимать маски, только когда находятся на улице.

Эпидемиолог и вакцинолог Йиржи Беран считает излишним ношение масок в школах в нынешней ситуации. «Маски нужно убрать, сейчас в них больше нет необходимости. В школах очень мало положительных тестов, поэтому дети не могут никого заразить. Репродуктивное число у детей составляет 0,1, что очень мало», — говорит Беран.

«Я верю, что по крайней мере до конца этого школьного года ученики в классах не должны будут носить маски, хотя требование Минздрава о ношении средств защиты дыхательных путей в местах общего пользования обоснованно. У меня есть такое обещание от министра Войтеха, мы снова обсудим это в следующий понедельник на основе конкретных данных, и в идеале со вторника маски в классах можно было бы отменить», — сказал Плага.

Главный гигиенист Павла  Сврчинова заявила, что окончательное решение по этому поводу будет принято 7 июня на заседании правительства на основе анализа данных за последние две недели.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Прага школы Чехия Министерство здравоохранения Министерство образования
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