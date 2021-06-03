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В Чехии задержали группу торговцев метамфетамином

В Чехии задержали группу торговцев метамфетамином

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В конце мая полиция задержала шесть человек, которые производили метамфетамин и продавали наркотики в Праге, Центральной и Южной Чехии. Судмедэксперты предполагают, что организованная группа изготовила около 60 килограммов наркотиков на общую сумму 60 миллионов крон.
В Чехии задержали группу торговцев метамфетамином

Полиция обвинила всех членов ОПГ в незаконном изготовлении и обращении с наркотическими средствами, психотропными веществами и ядами. Пять человек по решению суда заключены под стражу. Им грозит до 18 лет лишения свободы, сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбански.

«Группа могла приготовить до полукилограмма метамфетамина за одну ночь. У каждого члена ОПГ была своя роль, заранее были определены вес наркотических веществ и вознаграждение, которое получал каждый из членов банды», — рассказал Рыбански. Полученные от продажи наркотиков деньги преступники потратили на покупку сырья для производства, а также на длительный роскошный отдых в Малайзии или на Карибских островах, на недвижимость, дорогие автомобили и сексуальные услуги.

Во время обысков полиция обнаружила химическую лабораторию по производству метамфетамина, более 2,5 килограммов наркотиков, 20 килограммов лекарств для производства метамфетамина и 2,3 миллиона крон в различных валютах. Кроме того, наложен арест на четыре автомобиля, яхту, семейный дом и найденное в домах оружие.

Еще один интересный факт заключается в том, что все деньги, полученные от продажи метамфетамина, хранились в сейфовых ячейках. В них же был спрятан килограмм метамфетамина, добавил Рыбански.

 

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
наркотики полиция Прага Чехия преступность
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