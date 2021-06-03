Кадастр недвижимости Чехии останется общедоступным

Чешское геодезическое и кадастровое управление (ČÚZK) отказалось от идеи запретить анонимным пользователям скачивать информацию из кадастра. Это правило должно было начать действовать в июне, однако против инициативы выступили тысячи жителей Чехии.

Примерно месяц назад ČÚZK сообщило, что с июня 2021 года анонимные пользователи больше не смогут получать данные из чешского кадастра недвижимости онлайн.

Эта информация будет доступна только авторизованным пользователям. Основная причина — программные роботы, которые автоматически скачивали информацию из кадастра и тем самым сильно замедляли работу системы.

В мае система обработала 92 миллиона запросов, тогда как ее мощности рассчитаны на 70 миллионов обращений максимум. Кроме того, из-за роботов произошла утечка личных данных из кадастра. Этим воспользовались, например, спекулянты, которые занимаются перепродажей сельскохозяйственных земельных участков.

«Особенно пожилые люди в сельской местности часто жалуются, что получают десятки писем от продавцов земли. Я понимаю, что данные из кадастра должны быть доступны, чтобы иметь возможность связаться с владельцем, например, для подготовки строительства, но у всего есть свои границы. Именно поэтому мы согласовали с председателем кадастрового управления процедуру, которая сохранит возможность анонимного пользования кадастром, но в то же время предотвратит неправомерное использование этих данных различными спекулянтами», — сказал министр сельского хозяйства Мирослав Томан.

Против инициативы ČÚZK выступили более 15 000 тысяч граждан Чехии и профессиональных организаций, которые объединились в группу «Открытый кадастр». Они обратили внимание властей на то, что кадастр по закону является публичным и чиновники не имеют права ограничивать доступ к этой информации. В результате было решено, что кадастр будет общедоступным, как и раньше. Перегрузку кадастрового приложения предотвратит внедрение технологии CAPTCHA, которая поможет отличить робота от обычного пользователя.

Кадастр недвижимости Чешской Республики содержит информацию о земельных участках, объектах недвижимости и их владельцах.

Источник: seznamzpravy.cz