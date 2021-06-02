Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.47
USD
20.92
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно

Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно

420on.cz 114
С 1 июня в Чехии люди получили право делать бесплатно один тест на антиген в неделю и два ПЦР-теста в месяц, если у них есть государственная медстраховка. Однако лаборатории, как и больницы, пока не получили четких инструкций от Минздрава и отказываются делать бесплатные ПЦР-тесты.
Лаборатории в Чехии не хотят делать обещанные ПЦР-тесты бесплатно

Компенсации за тесты от страховых компаний настолько низкие, что затраты на бесплатное тестирование не окупаются. В ответ Минздрав 1 июня увеличил сумму компенсаций от страховщиков до 614 крон за один ПЦР-тест.

«Платные профилактические тесты ПЦР должны быть доступны для граждан. Я договорился со страховыми компаниями, что они уже сегодня увеличат компенсации в пунктах тестирования до 614 крон», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

«Мы сейчас подсчитываем примерные расходы, но уже можно предположить, что сумма, оплачиваемая страховыми компаниями, в лучшем случае покроет только расходы», — рассказала пресс-секретарь Центрального военного госпиталя Йитка Зинке.

Вчера многие люди не смогли пройти бесплатно ПЦР-тест в различных пунктах по всей Чехии. Большинство пунктов тестирования не получили четких инструкций от Минздрава и отказываются делать ПЦР-тесты.

«В течение июня страховые компании определят общие правила и создадут достаточные мощности для платного тестирования по всей Чешской Республике», — пообещал Войтех.

Неясности, связанные с методам анализа и оценки проб, беспокоят в основном частные лаборатории.

«Из-за отсутствия методологии бесплатного профилактического тестирования со стороны Минздрава и медицинских страховых компаний мы не можем проводить ПЦР-тесты с 1 июня. ПЦР-тесты мы можем делать только при наличии документов от врача или если они оплачиваются людьми самостоятельно», — сказали в лаборатории Synlab, у которой работает 15 точек отбора проб в 8 регионах Чехии.

Директор больницы Мотол Милослав Людвик сообщил, что система бесплатного ПЦР-тестирования пока не разработана. То же самое заявили и в Центральном военном госпитале. 

«Мы интенсивно работаем над внедрением нового метода тестирования ПЦР и заключаем соответствующий контракт с медицинскими страховыми компаниями», — объяснила Зинке.

В больнице в Буловке на этой неделе также не будут предлагаться бесплатные ПЦР-тесты. Эта услуга здесь будет доступна не раньше 7 июня, указано на сайте больницы.

Отсутствие бесплатных ПЦР-тестов беспокоит больше всего тех, кто планирует поехать в отпуск в июне. 

«Мне нужно сделать ПЦР-тест себе и детям перед отдыхом за границей, но я пока не нашел места, где предлагают эту услугу. Мы хотели поехать в больницу в Мотоле, но там нам сказали, что такие тесты делают только по запросу врача или за деньги», — рассказал Радим из Праги 6. 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Больницы туристы Туризм Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 2.06.21
02.06.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 2.06.21
134296
Минздрав Чехии отказался от услуг экспертов по эпидемии COVID-19
01.06.2021 20:47 Общество
Минздрав Чехии отказался от услуг экспертов по эпидемии COVID-19
1029
В Чехии суд признал незаконным закрытие ресторанов в мае
01.06.2021 19:30 Общество
В Чехии суд признал незаконным закрытие ресторанов в мае
1121
Система выдачи covid-паспортов в Чехии не выдержала нагрузки
01.06.2021 13:46 Общество
Система выдачи covid-паспортов в Чехии не выдержала нагрузки
1632
Последние новости:
02
июня
Полиция Праги разыскивает людей, которые прошли мимо лежащего без сознания пенсионера
02.06.2021 13:33 Общество
Полиция Праги разыскивает людей, которые прошли мимо лежащего без сознания пенсионера
642
В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа
02.06.2021 13:29 Общество
В Праге полицейские спасли жизнь пенсионерке, висевшей из окна 7-го этажа
269
Летом авиакомпании возобновят регулярные рейсы из Чехии по 77 направлениям
02.06.2021 10:46 Экономика
Летом авиакомпании возобновят регулярные рейсы из Чехии по 77 направлениям
1622
01
июня
Минздрав Чехии отказался от услуг экспертов по эпидемии COVID-19
01.06.2021 20:47 Общество
Минздрав Чехии отказался от услуг экспертов по эпидемии COVID-19
1029
Семья убитого в Праге россиянина заплатит миллион крон за поимку преступника
01.06.2021 20:45 Общество
Семья убитого в Праге россиянина заплатит миллион крон за поимку преступника
3037
В Чехии суд признал незаконным закрытие ресторанов в мае
01.06.2021 19:30 Общество
В Чехии суд признал незаконным закрытие ресторанов в мае
1121
Полиция перекрыла улицу в центре Праги из-за потасовки с оружием
01.06.2021 19:20 Общество
Полиция перекрыла улицу в центре Праги из-за потасовки с оружием
1653
Обзор СМИ Чехии 01.06. 2021: чешские электромобили, простой на Škoda Auto и задержка операций
01.06.2021 19:00 Общество
Обзор СМИ Чехии 01.06. 2021: чешские электромобили, простой на Škoda Auto и задержка операций
1063
Городские легенды Праги: призрак Белой дамы в замке Забеглице
01.06.2021 17:11 Культура
Городские легенды Праги: призрак Белой дамы в замке Забеглице
653
Новые законы от президента Чехии Земана
01.06.2021 16:15 Экономика
Новые законы от президента Чехии Земана
2659


Мобильная версия