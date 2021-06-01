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Минздрав Чехии отказался от услуг экспертов по эпидемии COVID-19

Минздрав Чехии отказался от услуг экспертов по эпидемии COVID-19

420on.cz 280
Совет по борьбе с эпидемией COVID-19 появился в ноябре прошлого года — его создал экс-министр здравоохранения Чехии Ян Блатны. Члены совета — эксперты, депутаты и представители профессиональных организаций — консультировали ведомство по различным вопросам, связанным с эпидемией. Новый глава Минздрава Адам Войтех упразднил совет 31 мая.
Фото: vlada.cz
Минздрав Чехии отказался от услуг экспертов по эпидемии COVID-19

В состав совета входили 23 человека, в том числе эпидемиолог Петр Смейкал, вице-президент Конфедерации промышленности и транспорта Чешской Республики Ян Рафай, председатель Чешского медицинского общества Й. Э. Пуркине Штепан Свачина или президент Чешской медицинской палаты Милан Кубек. Члены совета должны были ознакомиться с аналитическими данными об эффективности противоэпидемических мер, оценить полученную информацию и сформулировать дальнейшие рекомендации по борьбе с эпидемией.

«Вчера я получил электронное письмо, в котором министр благодарит меня за работу и сообщает, что совет упразднен», — рассказал Кубек. Войтех объясняет свое решение ревизией всех консультативных органов министерства.

Министр Войтех подтвердил роспуск совета. «В Министерстве здравоохранения действует несколько различных экспертных групп, которые занимаются эпидемическими вопросами. Моя цель состоит в том, чтобы упростить и оптимизировать систему, сделать ее более эффективной», — сказал он.

С момента своего создания совет собирался в общей сложности пять раз, обсуждая стратегии вакцинации, необходимость введения ЧП или обязательного тестирования. Последнее заседание совета было перенесено с 8 апреля на 11 мая в связи со сменой министра здравоохранения. Эксперты тогда попросили Минздрав представить план того, какие меры будут применяться в период летних каникул, когда люди смогут путешествовать и как обеспечить безопасное возвращение детей в школу в сентябре. После этого совет был распущен.

Совет по борьбе с эпидемией COVID-19 не единственная экспертная группа, от которой отказывается правительство. 18 мая Министерство здравоохранения Чехии объявило о роспуске Междисциплинарной группы по эпидемическим ситуациям (MeSES), которая критиковала действия правительства.

 

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Источник: irozhlas.cz

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Темы
Министерство здравоохранения коронавирус Чехия
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