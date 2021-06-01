Семья убитого в Праге россиянина заплатит миллион крон за поимку преступника

​Пражские следователи по уголовным делам обратились к общественности с просьбой помочь в расследовании ограбления, которое произошло в конце 2019 года. Неизвестный преступник тогда убил 51-летнего россиянина и забрал у него драгоценности. Семья погибшего пообещала выплатить вознаграждение в размере 1 миллиона крон тому, кто поможет найти преступника.

Фото: tydenikpolicie.cz

Убийство произошло 21 декабря 2019 года в районе Прага-Стодулки. Неизвестный преступник убил 51-летнего россиянина у себя дома. Затем он забрал ценные вещи, в том числе кольца, кулоны и кинжал.

«В расследовании этого дела криминалисты изучали конкретную улику, которая однако не была подтверждена, поэтому сейчас мы просим общественность о помощи и публикуем фотографии украденных драгоценностей», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Информация о похищенном имуществе может быть важной как для задержания убийцы, так и для поиска другого мужчины, который использовал кредитную карту убитого вскоре после совершения кражи. Информацию можно сообщить по телефону 158 или 731 553 125.

«Семья убитого объявила вознаграждение в размере одного миллиона крон за информацию, которая приведет к поимке преступника», — отметил Данек.

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Источник: tydenikpolicie.cz