В Чехии суд признал незаконным закрытие ресторанов в мае

NSS опирался на предыдущие решения, в которых отменял некоторые ограничительные меры против распространения коронавируса или констатировал незаконность таковых. Теперь он отдельно рассмотрел ограничение работы мест общественного питания – ресторанов, пабов и баров –, запрещавшее присутствие общественности.
NSS ранее пришел к выводу, что закон о пандемии позволяет ограничивать только коммерческие и производственные предприятия, но не сферу обслуживания, включающую рестораны. Услуги, в том числе рестораны, могут регулироваться Законом об охране общественного здоровья, но только при соблюдении определенных условий и надлежащем обосновании. Это было бы возможно лишь в крайне неблагоприятной ситуации, когда вся страна, по сути, стала бы единым очагом пандемии.
На рубеже апреля и мая таких условий не было, либо Минздрав не доказал их в своем обосновании, сообщает NSS. Минздрав продолжал оценивать тогдашнюю эпидемическую ситуацию как неблагоприятную, желая максимально замедлить эпидемию и предотвратить повторный рост новых случаев.
«Из этого можно сделать вывод, что сам ответчик (Министерство здравоохранения) не считал всю Чешскую Республику очагом заболевания в то время, когда была принята оспариваемая чрезвычайная мера. Напротив, он предположил, что необходимо установить такое ограничение, которое поможет предотвратить вспышки болезни», – говорится в обосновании.
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Источник: novinky.cz