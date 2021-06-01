В Чехии мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за теракт в Украине

Пражский городской суд приговорил к 20 годам лишения свободы 32-летнего чеха Мартина Кантора, который много лет назад уехал в Украину, чтобы бороться на стороне пророссийских сепаратистов. Он признан виновным в совершении теракта и участии в террористической группе. Кантор сейчас находится в бегах. Из Украины он не вернулся, его местонахождение неизвестно.

Фото: pixabay

«Хотя суд не изучал некоторые доказательства, первоначально предложенные обвинением, вина подсудимого была полностью доказана», — сказал глава судебного сената Ян Шотт.

Обвиняемый признан виновным на основании переписки с друзьями, в которой он подробно описывает свои действия на востоке Украины. Шотт добавил, что эти факты подтверждаются показаниями свидетелей.

В 2015 году Кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером в армии самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Согласно досье, он получил звание сержанта и принимал участие в боевых действиях.

«В составе разведывательно-диверсионной группы он лично установил мины в районе линии границы», — сказал прокурор Мартин Били.

По словам адвоката Кантора, никаких доказательств, подтверждающих эти факты, представлено не было, поэтому он предложил оправдать Кантора.

Во время основного процесса показания дали несколько экспертов и свидетелей, которые были друзьями Кантора. Подсудимый говорил им о желании принять участие в боевых действиях в Украине со стороны пророссийских сепаратистов и писал им сообщения о своих успехах в сепаратистской армии.

Адвокат Кантора полагает, что к сообщениям о том, что подсудимый делал в Украине, следует относиться с осторожностью. Возможно, Кантор хотел просто похвастаться перед друзьями.

Один из друзей Кантора заявил, что они общались друг с другом в 2016 году. Потом он получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.

В связи с участием группы чехов в боевых действиях в Украине в конце апреля в Чехии был проведен масштабный рейд, в ходе которого были задержаны пять человек. Их подозревают в террористическом нападении, участии в террористической группе, финансировании, поддержке и пропаганде терроризма. Среди обвиняемых — глава военизированного объединения «Чехословацкие солдаты в резерве за мир», бывший подполковник чешской армии Иван Кратохвил.

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Источник: novinky.cz