Система выдачи covid-паспортов в Чехии не выдержала нагрузки

В понедельник, 31 мая, Минздрав Чехии сообщил, что с 1 июня жители республики смогут получить электронное подтверждение об отрицательном результате теста на covid-19, перенесенной инфекции или вакцинации.
Однако система в очередной раз дала сбой, и граждане не смогли получить свои сертификаты. «Приносим свои извинения. В настоящее время сервер http://ocko.uzis.cz работает медленнее, чем обычно. Это первый день, когда мы проверяем мощность и работоспособность инфраструктуры, необходимой для выдачи электронных сертификатов», — сообщили представители проекта Chytrá karanténa. Сбой в системе случился утром 1 июня. Разработчики утверждают, что проблема будет устранена в ближайшее время.
Подобные неполадки возникали во время старта регистрации на вакцинацию для людей старше 40 лет, а также во время онлайн-переписи.
Интерес жителей республики к covid-сертификатам связан с требованиями Минздрава — подтверждения необходимы, например, для посещения ресторана, фитнес-центра или бассейна, а также спортивных или культурных мероприятий. Электронные сертификаты могут заменить обязанность регулярно проходить тестирование на работе или в школе. С ним жители республики также смогут без ограничений путешествовать по соседним странам — Германии, Австрии, Польше и Словакии, а также Венгрии, Словении и Хорватии.
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Источник: ceskenoviny.cz