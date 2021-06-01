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Синоптики рассказали, каким будет июнь в Чехии

Синоптики рассказали, каким будет июнь в Чехии

420on.cz 828
Во второй половине этой недели температура воздуха в Чехии составит около 24 градусов Цельсия. Однако по долгосрочному прогнозу синоптиков в июне жаркой погоды ожидать не стоит.
Фото: Inna Bystrakova
Синоптики рассказали, каким будет июнь в Чехии

Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) сообщает, что июне температура воздуха будет ниже средних величин. Ночью и утром будет холоднее, чем обычно.

На этой неделе минимальные ночные температуры будут составлять около пяти градусов тепла, в конце недели потеплеет до 11°C. Днем столбик термометра покажет около 19°C, в субботу и воскресенье будет жарко — 24°C, сообщает ČHMÚ. Аналогичная погода сохранится на следующей неделе — с 7 по 13 июня.

Самая холодная неделя наступит с 14 июня, когда ночные температуры не превысят 10°C, а днем будет 21°C. 

«Последняя неделя июня будет самой теплой за весь месяц, но не жаркой», — добавили метеорологи. Что касается осадков, дождливая погода ожидается в период с 4 по 13 июня, когда выпадет 28 мм осадков. В другие недели — около 20 мм. 

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
погода Чехия
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