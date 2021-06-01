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Туристам в Праге предложат скидки в отелях и бесплатный вход в музеи

Туристам в Праге предложат скидки в отелях и бесплатный вход в музеи

420on.cz 855
Мэрия Праги в сотрудничестве с Prague City Tourism начинает кампанию V Praze jako doma, чтобы привлечь туристов в мегаполис. Как и в прошлом году, туристы получат специальные ваучеры за каждую ночь, проведенную в отеле в июле и августе. По этим ваучерам можно получить скидки или бесплатно посетить некоторые музеи, галереи или пражский зоопарк.
Фото: pixabay
Туристам в Праге предложат скидки в отелях и бесплатный вход в музеи

Чешская столица запустила аналогичную кампанию в прошлом году и за лето привлекла в город около 70 000 туристов. Подробная информация о программе размещена на сайте.

«Ситуация в туризме непростая. Мы стараемся привлечь в город туристов — как чешских, так и иностранных. В прошлом году мы провели кампанию, которая принесла фантастические результаты, и мы решили, что продолжим ее и в этом году», — сказала советник мэра Праги Хана Тршештикова.

Люди получат ваучер в электронном виде, как только они забронируют номер в отеле. Туристы смогут использовать ваучер для бесплатного или льготного посещения некоторых памятников, таких как Еврейский музей, Национальный культурный памятник Вышеград или Пражские башни, находящиеся в ведении Prague City Tourism. В этом году можно будет использовать ваучеры для посещения культурных мероприятий, например летних театральных представлений на открытом воздухе, или оплаты услуг гида.

Новинкой этого года станет туристический трамвай № 42. Он будет курсировать от депо Длабачов через Пражский Град, Чехов мост, Площадь Республики, Вацлавскую площадь, а оттуда до Уезда и обратно через Малостранску в сторону района Погоржелец. «Мы дополняем его маршрутом № 43, который свяжет музей общественного транспорта, планетарий и другие музеи. Трамвай будет ездить в праздничные и выходные дни», — сказал генеральный директор DPP Петр Витовски. По обоим маршрутам будет подготовлен аудиогид. Билет не будет действителен на других маршрутах общественного транспорта и будет стоить 200 крон в сутки. 

В понедельник городской совет одобрил информационную кампанию по поддержке туризма. Она будет запущена с 15 июня. Система ваучеров начнется действовать с 1 июля, использовать их можно до 31 августа. 

В 2020 году в программе V Praze jako doma приняли участие 400 гостиниц и пансионатов и более 60 памятников и культурных объектов. В прошлом году муниципалитет инвестировал в кампанию 121 миллион крон. За счет кампании удалось привлечь более 73 тысяч туристов, которые потратили свыше 220 миллионов крон и провели в Праге в среднем 3,2 ночи.

 

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Прага туристы Туризм скидки гостиницы музей трамвай
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