Обзор СМИ Чехии 31.05.2021: политическая реклама в Facebook, вступительные экзамены в вузы и последствия пандемии

Политические партии покупают рекламу в Facebook, продукты подорожают из-за переполненных складов, школьники получат лишний выходной, а выпускники все еще могут подавать приглашки. Подготовили подборку из чешских СМИ. О чем, кроме пандемии и вакцинации пишут крупные издания Чехии в понедельник, 31 мая.

Hospodářské noviny

«Чехи выращивают почти треть фруктов и овощей самостоятельно», – пишет Hospodářské noviny. Статья основана на результатах трехлетнего исследования, подготовленного Университетом Южной Богемии и Университетом Масарика. Опрос показал, что 4/10 чехов выращивают на своих огородах фрукты и овощи. 75% тех, кто выращивает фрукты и овощи, выращивают их рядом с домом, а десятая часть занимается садоводством на даче.

Lidové noviny

Четыре дня в школе, один – дома. В понедельник Lidové noviny обращает внимание на предложение Министерства образования, согласно которому с сентября 72 начальные и средние школы будут учиться комбинированно. Планируется, что учащиеся будут посвящать один день самостоятельным исследованиям или работе над собственными проектами.

Mf Dnes

«В какие университеты еще можно податься» – заголовок понедельничной обложки Mf Dnes. Он опирается на данные сайта Kampomaturite.cz и обозревает условия поступления в отдельные университеты. Одни предлагают вступительные экзамены летом, другие — даже в сентябре. И если для многих университетов в этом году достаточно сдать матуриту, в некоторых для поступления требуется онлайн-собеседование.

E15

Политики делают ставку на рекламу в Facebook. Выпуск Е15 посвящен этой теме. В нем вы можете прочитать, сколько крон за рекламу в упомянутой социальной сети в прошлом году заплатили некоторые политики и отдельные политические партии. В прошлом году больше всего в рекламу инвестировал лидер коалиции «Spolu» Петр Фиала, член ODS. «Из партийной казны больше всех заплатили социал-демократы», – пишет газета E15.

Hrot

Еженедельник Hrot предупреждает: в Чехии дефицит складов и товар некуда девать, из-за чего вырастут цены. Сообщается, что в Праге склады заполнены на 99%. На строительство новых уходит в среднем 5 лет, в основном из-за волокиты с разрешениями. На создание одного склада уходит от 9 до 12 месяцев.

Regionální Deník

«Пандемия коронавируса повлияла на привычки пожилых людей. Они стали чаще закупаться онлайн», – подмечает Regionální Deník. Выпуск основан на данных Чешского статистического управления, согласно которым количество людей старше 65 лет, совершающих покупки в Интернете, увеличилось примерно на 86% в годовом исчислении. Чаще всего пожилые люди заказывают продукты, лекарства и пищевые добавки или одежду.

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Источник: iROZHLAS