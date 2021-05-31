Электронные covid-паспорта в Чехии можно будет получить с 1 июня

С 1 июня жители Чехии смогут получить подтверждение об отрицательном результате теста на covid-19, перенесенной инфекции или вакцинации в электронном виде. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех после сегодняшнего заседания правительства.

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«Сертификаты будут выдаваться с 1 июня, скачать их можно на сайте.

Они будут признаваться на двусторонней основе в семи странах, это решение было принято 28 мая на заседании правительства», — сказал Войтех.

С этим сертификатом жители республики смогут без ограничений путешествовать по соседним странам — Германии, Австрии, Польше и Словакии, а также Венгрии, Словении и Хорватии. Чешская Республика заключила двустороннее соглашение с каждой страной.

В настоящее время страны устанавливают собственные правила по covid-19, например, срок действия подтверждения о тестировании или интервал между первой и второй дозой вакцины (этот показатель отличается в зависимости от производителя препарата).

31 мая правительство также одобрило новый проект поправки к Закону об охране общественного здоровья, который призван разрешить выдачу европейских covid-паспортов. Ранее подготовленную версию депутаты обсуждать отказались. «Я распорядился, чтобы проект включал в себя только технические вопросы и чтобы процесс выдачи сертификатов соответствовал постановлению ЕС, которое будет применяться с 1 июля», — пояснил Войтех.

Первоначальный проект предусматривал, что власти будут требовать наличие данного сертификата у участников общественных и частных мероприятиях или посетителей различных заведений. Эту новеллу оппозиция подвергла критике.

«Наша цель — чтобы эта система заработала в Европе 1 июля, но мы также готовимся к возможной задержке и ведем переговоры со странами, в которых чехи любят отдыхать», — добавил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

Общеевропейская система проверки вакцинации — «Цифровой зеленый сертификат» — будет выдаваться Евросоюзом. Введение европейского документа для облегчения поездок между странами, входящими в ЕС, ожидается с июля.

Источник: ceskenoviny.cz