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Коронавирус в Чехии: куда вас не пустят без теста из лаборатории

Коронавирус в Чехии: куда вас не пустят без теста из лаборатории

420on.cz 1364
Масштабное снятие ограничений, связанных с коронавирусом, породило много вопросов. Один из них — в каких заведениях можно предъявлять тест, сделанный самостоятельно или на работе, а где потребуется официальный тест на covid-19 из лаборатории? Внесем ясность.
Фото: Pixabay
Коронавирус в Чехии: куда вас не пустят без теста из лаборатории

Где нужен официальный тест из лаборатории (ПЦР или антигенный)

бассейны, оздоровительные центры, соляные пещеры;

танцевальные клубы;

казино;

крытые спортивные площадки;

федеральные и региональные спортивные мероприятия и соревнования;

массовые общественные и частные мероприятия, праздники и другие акции, где в одном месте собирается много людей;

кинотеатр, театр или концерт (здесь также можно сделать антигенный тест на месте).

Где достаточно теста с работы или теста, сделанного самостоятельно

бары, кафе и рестораны;

заведения сферы услуг — салоны красоты, барбершопы, массажные кабинеты и т.п.

Минздрав Чехии объявил, что в июне в рамках системы государственного медицинского страхования государство будет оплачивать людям четыре антигенных и два ПЦР-теста в месяц. Ранее по страховке можно было делать тесты на антиген каждые три дня.

Пройти тестирование можно после предварительной записи в одном из пунктов приема, расположенных по всей Чешской Республике.

Обязанность пройти тестирование на covid-19 не распространяется на лиц, которые сделали первую прививку или переболели коронавирусом за последние 180 дней. Однако для посещения ресторанов, мероприятий, отелей и других заведений необходимо иметь с собой соответствующее подтверждение.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия рестораны гостиницы
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