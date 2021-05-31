Коронавирус в Чехии: куда вас не пустят без теста из лаборатории

Где нужен официальный тест из лаборатории (ПЦР или антигенный)
бассейны, оздоровительные центры, соляные пещеры;
танцевальные клубы;
казино;
крытые спортивные площадки;
федеральные и региональные спортивные мероприятия и соревнования;
массовые общественные и частные мероприятия, праздники и другие акции, где в одном месте собирается много людей;
кинотеатр, театр или концерт (здесь также можно сделать антигенный тест на месте).
Где достаточно теста с работы или теста, сделанного самостоятельно
бары, кафе и рестораны;
заведения сферы услуг — салоны красоты, барбершопы, массажные кабинеты и т.п.
Минздрав Чехии объявил, что в июне в рамках системы государственного медицинского страхования государство будет оплачивать людям четыре антигенных и два ПЦР-теста в месяц. Ранее по страховке можно было делать тесты на антиген каждые три дня.
Пройти тестирование можно после предварительной записи в одном из пунктов приема, расположенных по всей Чешской Республике.
Обязанность пройти тестирование на covid-19 не распространяется на лиц, которые сделали первую прививку или переболели коронавирусом за последние 180 дней. Однако для посещения ресторанов, мероприятий, отелей и других заведений необходимо иметь с собой соответствующее подтверждение.
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Источник: novinky.cz