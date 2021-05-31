Что изменится в Чехии с 31 мая

С понедельника, 31 мая, в Чехии началось масштабное снятие ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Сегодня открываются внутренние помещения ресторанов, бары, дискотеки, казино, а также бассейны, сауны и велнес-центры.

Рестораны

Внутренние помещения ресторанов будут работать при соблюдении определенных условий: количество гостей не может превышать число посадочных мест, за одним столом могут сидеть максимум четыре человека (исключение действует для членов одной семьи), минимальная дистанция между столами — 1,5 метра. Живая музыка и танцы во всех заведениях запрещены.

Посетители ресторанов должны соблюдать дистанцию и носить средства защиты органов дыхания, если они не пьют и не едят. У всех гостей при себе должен быть отрицательный тест на коронавирус (его можно сделать самостоятельно), подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19.

В отелях разрешено питание по принципу шведского стола, если еда упакована или если гостей обслуживают официанты.

Бассейны, велнес, сауны

В бассейнах действует ограничение — один человек на 15 квадратных метров площади. Медицинские маски или респираторы нужно надевать только при входе в бассейн или в зонах отдыха.

В саунах и соляных пещерах могут отдыхать только 30% посетителей от общей вместимости зоны.

При входе в сауну, велнес-центр или бассейн люди должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в лаборатории, подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19.

Проведение конгрессов и конференций

Лимит по количеству участников конгрессов и конференций будет увеличен до 250 человек.

Клубы и дискотеки

Музыкальные, игровые и ночные клубы возобновили работу с 31 мая, однако Минздрав Чехии запретил гостям танцевать.

Посетители должны показать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в лаборатории, подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19.

Спортивные площадки

Закрытые спортивные площадки должны соблюдать одно условие — на одного человека должно приходиться 15 квадратных метров площади. Ограничение на количество посетителей больше не действует. Минздрав также разрешил использовать раздевалки.

Смотрите новый выпуск «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: novinky.cz