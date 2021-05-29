Евросоюз одобрил использование вакцины Pfizer для детей от 12 до 15 лет

Европейская комиссия одобрила использование вакцины компаний Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Использование препарата рекомендовало Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Сейчас вакциной Pfizer можно прививать людей в возрасте 16-ти лет и старше. Необходимо сделать две прививки, а интервал между ними должен составлять не менее трех недель. По такой же схеме EMA рекомендует вводить вакцину детям и подросткам от 12 до 15 лет.

Pfizer — первый препарат в ЕС для детей, получивший одобрение EMA. Аналогичный шаг уже предприняли власти США и Канады. Германия и Италия недавно объявили о своем намерении вакцинировать детей в возрасте от 12 лет и старше.

Эксперты считают вакцинацию детей и подростков важным шагом на пути к достижению коллективного иммунитета и, как следствие, к победе над пандемией. Однако некоторые критикуют усилия богатых стран по вакцинации всего населения, в то время как в более бедных странах мира не хватает вакцин для пожилых или более уязвимых слоев населения.

В марте компании Pfizer и BioNTech опубликовали исследование, показывающее 100-процентную эффективность их вакцины против COVID-19 на тестовой выборке из 2260 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. При этом нежелательных побочных эффектов зафиксировано не было.

EMA сообщила, что необходимо увеличить темпы вакцинации в ЕС и сейчас регулятор работает над увеличением мощностей по производству вакцин. Комиссия также хочет смягчить правила хранения уже произведенных партий препаратов.

Текущие данные указывают на то, что из-за новых мутаций коронавируса может потребоваться третья доза вакцины для повышения иммунитета. EMA сейчас занимается анализом этого вопроса.

Источник: ceskenoviny.cz