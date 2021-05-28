Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.45
USD
20.9
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
02d 14 °C
Как изменится Прага через 10 лет

Как изменится Прага через 10 лет

420on 1088
Планируемые реконструкции в Праге коснутся и набережных. Изменятся Роганский остров, Дворжаковская набережная, Стромовская набережная и Цисаржский остров. Власти планируют улучшить защиту от наводнений, построить новые велосипедные дорожки и более широкие тротуары. Некоторые парки в пределах города останутся нетронутыми. Визуализациями занимается Институт планирования и развития Праги (IPR).
Фото: Визуализация Роганского острова
Как изменится Прага через 10 лет

Роганский остров будет преобразован в новый район города. На участке площадью 88 га, расположенном на правом берегу Влтавы в окрестностях Карлина и Голешовиц, строят несколько крупных государственных и частных проектов. Один из них — Роганский парк площадью 56 гектаров, что равно половине Стромовки. Однако новый столичный парк должен сохранить свой нынешний природный облик.

Большая часть территории будет предназначена для проведения досуга. Парк станет буфером, который защитит город от наводнений. «Сейчас мы готовим проект острова Роган в рамках международного тендера», – сказал представитель IPR Марек Вача. Работы начнутся осенью этого года. Пока неизвестно, сколько будет стоить это преобразование.

Реконструкция коснется и набережной Стромовки. IPR хочет увеличить высоту моста, ведущего на Цисаржский остров. Одним из решений видят надстройку разводного пешеходного моста. Новая конструкция свяжет Стромовку с другими частями Тройской впадины.

Одна из наиболее ценных и масштабных природных территорий Праги постепенно меняется. Набережные Влтавы будут восстановлены до состояния, в котором они находились около ста лет назад. Здесь появятся новые природные зоны отдыха, где оборудуют деревянные ступеньки, на которые можно присесть. При этом уже ликвидированы свалки, которые несколько лет загрязняли территорию. Окончательный план будет утвержден городским советом этим летом, а завершение реконструкции запланировано на 2030 год.

Набережная Дворжака также не останется прежней. Район набережной Дворжака и улицы На Франтишку пострадал от наводнений в 2002 и 2013 годах. Поэтому в план реконструкции включен ремонт тротуаров, дороги и прилегающей территории, в том числе и парк.

Линию деревьев у береговой стены необходимо восстановить, в больнице На Франтишку следует построить подземные гаражи. Они обеспечат парковочные места как для посетителей самой больницы, так и для желающих прогуляться по набережной. Инвестором и основным партнером проекта выступает Прага 1. Реконструкция началась в 2015 году, дата ее завершения и общая сумма инвестиций пока неизвестны.

Как еще изменится Прага? В этом году наконец-то заграждения уберут с Сейфертовой и Белогорской улиц. В 2023 году закончится реконструкция Вацлавской площади, тогда же планируют завершить облагораживание Малостранской в районе Кларова и строительство пешеходного моста Голешовице-Карлин. К 2025 году городские власти обещают реконструировать Площадь Победы (Vítězné náměstí) и установить в центре обелиск. Настоящей Прагой будущего можно назвать район Smíchov City, строительство которого закончится только в 2037 году.

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно и в Instagram

Полезные видео и «Итоги недели» на нашем  YouTube-канале

 
Источник: Е15.cz
Рассказать всем:
Темы
Прага на русском Прага Чехия парки реконструкция
Читайте
по теме 
Обзор СМИ Чехии 28.05.21: неиспользованные препараты от covid-19, асбестовая пыль в воздухе Праги и спасение Чешский авиалиний
28.05.2021 18:54 Экономика
Обзор СМИ Чехии 28.05.21: неиспользованные препараты от covid-19, асбестовая пыль в воздухе Праги и спасение Чешский авиалиний
330
В Праге ожидается холодная, дождливая неделя
27.05.2021 11:12 Общество
В Праге ожидается холодная, дождливая неделя
1815
Непростая история памятника Яну Гусу на Староместской площади в Праге
18.05.2021 15:29 Культура
Непростая история памятника Яну Гусу на Староместской площади в Праге
2034
Перепись населения в Чехии 2021: участвовать обязаны все
04.05.2021 11:09 Общество
Перепись населения в Чехии 2021: участвовать обязаны все
42007
Последние новости:
28
мая
Предприниматели в Чехии получат пособия по уходу за детьми во время covid-19
28.05.2021 19:32 Экономика
Предприниматели в Чехии получат пособия по уходу за детьми во время covid-19
100
Обзор СМИ Чехии 28.05.21: неиспользованные препараты от covid-19, асбестовая пыль в воздухе Праги и спасение Чешский авиалиний
28.05.2021 18:54 Экономика
Обзор СМИ Чехии 28.05.21: неиспользованные препараты от covid-19, асбестовая пыль в воздухе Праги и спасение Чешский авиалиний
330
Минздрав Чехии запретил людям танцевать в ночных клубах
28.05.2021 18:16 Общество
Минздрав Чехии запретил людям танцевать в ночных клубах
327
Ни одного случая COVID-19 за неделю не зарегистрировано в двух регионах Чехии
28.05.2021 17:31 Общество
Ни одного случая COVID-19 за неделю не зарегистрировано в двух регионах Чехии
495
Аэропорт Праги решит проблему с ценами на услуги такси
28.05.2021 17:29 Экономика
Аэропорт Праги решит проблему с ценами на услуги такси
371
«Эта сволочь уйдет». В 70 городах Чехии прошли демонстрации
28.05.2021 11:16 Экономика
«Эта сволочь уйдет». В 70 городах Чехии прошли демонстрации
2695
7 стран, куда можно поехать из Чехии после первой прививки от covid-19
28.05.2021 11:15 Общество
7 стран, куда можно поехать из Чехии после первой прививки от covid-19
1885
Масштабное снятие ограничений по covid-19 в Чехии начнется 31 мая
28.05.2021 10:09 Общество
Масштабное снятие ограничений по covid-19 в Чехии начнется 31 мая
1910
Первый поезд RegioJet отправится сегодня из Чехии в Хорватию
28.05.2021 08:59 Общество
Первый поезд RegioJet отправится сегодня из Чехии в Хорватию
1576
27
мая
ЦБ Чехии подсчитал, на сколько завышены цены на квартиры в республике
27.05.2021 20:55 Экономика
ЦБ Чехии подсчитал, на сколько завышены цены на квартиры в республике
2746


Мобильная версия