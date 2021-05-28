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Масштабное снятие ограничений по covid-19 в Чехии начнется 31 мая

Масштабное снятие ограничений по covid-19 в Чехии начнется 31 мая

420on.cz 138
С понедельника, 31 мая, придет следующая волна снятия ограничений, связанных с эпидемией covid-19. В Чехии откроются внутренние помещения ресторанов, бары, дискотеки, казино, а также бассейны, сауны и велнес-центры.
Фото: Pixabay
Масштабное снятие ограничений по covid-19 в Чехии начнется 31 мая

«Мы решили, что нужно существенно смягчить меры. Причина не только эпидемиологическая, но и юридическая», — сказал 28 мая после внеочередного заседания правительства министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

Внутренние помещения ресторанов откроются с полуночи понедельника, однако в заведениях будут действовать строгие эпидемиологические правила. За столом смогут сидеть максимум четыре человека (исключения для членов одной семьи), концерты в помещениях ресторанов будут запрещены. Посетители обязаны будут предъявить негативный тест на covid-19, подтверждение о вакцинации или о перенесенном заболевании. Это же правило действует для бассейнов, велнес-центров и саун. В бассейнах будет действовать ограничение: один посетитель на 15 квадратных метров площади. Заходить в спортивный комплекс нужно будет в медицинской маске, заниматься можно будет без них. Сауны и велнес-центры смогут принять только 30% от обычного количества посетителей.

Минздрав Чехии ускорил снятие ограничительных мер из-за решения Высшего административного суда, в котором говорится, что  массовое закрытие заведений противоречит законодательству. ВАС считает, что ни по закону о пандемии, ни по закону об охране общественного здоровья правительство не имеет права массово закрывать рестораны и заведения сферы услуг.

Войтех сообщил, что правительство подаст конституционную жалобу на приговор ВАС. Однако из-за решения суда снятие противоэпидемических мер пришлось ускорить. «Если бы приговор не заставил нас сделать это, я бы предложил постепенное снятие ограничений. С другой стороны, эпидемическая ситуация действительно улучшается», — прокомментировал решение глава Минздрава.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
рестораны правительство Министерство здравоохранения суды коронавирус бассейн
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