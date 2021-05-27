Минздрав Чехии настаивает на принятии «ковид-сертификатов». Почему парламент против?

Минздрав настаивает на узаконивании сертификатов о вакцинации против covid-19, отрицательном результате теста или перенесенном заболевании. Министр здравоохранения Адам Войтех (партия ANO) заявил сегодня в Палате депутатов, что в проект будут внесены поправки. Действующую версию закона депутаты отклонили во вторник. Успеет ли парламент принять новую версию до выборов в октябре, не ясно. Минздрав подготовил проект еще под руководством экс-министра здравоохранения Петра Аренбергера.

«Мы обязательно внесем поправки в закон. Я думаю, что в том виде, в каком он был представлен, реализовать его невозможно», – сказал Войтех. По словам заместителя премьер-министра Яна Гамачека (ČSSD), правительство может обсудить новую версию закона в понедельник, если Минздрав успеет внести свои комментарии. Он сообщил журналистам, что протест подало и МВД. «Мы не согласны с проектом, предложенным Министерством здравоохранения, с точки зрения объема запрашиваемых персональных данных, которые используются для регистрации в системе», – сказал он. Гамачек считает, что использование личного идентификационного номера (rodné číslo) и номера биометрического паспорта для входа в систему не идеально, поскольку увеличивает риск кражи данных. Поэтому МВД предложило использование электронной идентификации личности через банк (BankID) или электронного удостоверения личности.

Некоторые депутаты Палаты полагают, что проект находится на грани конституционности, а возможно, и за ее пределами, поскольку разобщает граждан. Критике подверглась фактическая возможность контролировать перемещения людей как на общественных, так и на частных мероприятиях с помощью таких сертификатов. От правительства потребовали новую редакцию законопроекта.

Войтех считает, что сертификаты могут мотивировать молодых людей на вакцинацию от COVID-19. «Честно говоря, интерес молодежи к вакцинации не так велик, как нам всем хотелось бы», – добавил он. Конечной целью Минздрава является принятие ковид-паспортов на государственном уровне.

Однако депутат Анна Аулицка Йировцова (KSČM) ставит эти меры под сомнение «Законопроект ЕС был принят, и сертификата, который наши граждане получают после второй вакцинации, вполне достаточно», – сказала она.

Общеевропейская система проверки вакцинации — «Цифровой зеленый сертификат» — будет выдаваться Евросоюзом. Введение европейского документа для облегчения поездок между странами, входящими в ЕС, ожидается с июля.

Источник: ceskenoviny.cz