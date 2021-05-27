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Два года условного наказания получил угрожавший премьер-министру Чехии

Два года условного наказания получил угрожавший премьер-министру Чехии

420on.cz 910
Лукаш Брахачек признался, что шантажировал премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, Брахачек должен пройти программу психологического консультирования в течение четырехлетнего испытательного срока.
Фото: vlada.cz
Два года условного наказания получил угрожавший премьер-министру Чехии

В январе 2021 года Брахачек, который в то время проживал в Испании, отправил оттуда электронное письмо депутату движения ANO Яну Рихтеру. В письме мужчина пообещал, что убьет Бабиша и членов его семьи, если тот не уйдет в отставку в течение пяти дней. По словам прокурора Яна Лелека, мужчина был недоволен мерами правительства, связанными с пандемией коронавируса.

За шантаж мужчине грозило от двух до восьми лет тюрьмы. Прокурор в обвинительном заключении предлагал назначить мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако позже адвокат обвиняемого инициировал переговоры по соглашению с прокурором.

27 мая Брахачек заключил с прокурором соглашение о вине и наказании. Суд одобрил соглашение и назначенное наказание, поэтому решение окончательное.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Андрей Бабиш полиция преступность Чехия
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