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Фотографа из Праги подозревают в изнасиловании трех женщин

Фотографа из Праги подозревают в изнасиловании трех женщин

420on.cz 483
Не менее трех женщин подверглись сексуальному насилию со стороны фотографа из Праги 4, сообщает пресс-служба полиции. Он приглашал девушек к себе домой под предлогом профессиональной фотосессии. Мужчине уже предъявлено обвинение, полиция собирает информацию о пострадавших.
Фото: pixabay
Фотографа из Праги подозревают в изнасиловании трех женщин

37-летний мужчина предлагал фотоуслуги в Опатове в своей квартире, где у него была оборудована мастерская. Он предлагал сделать фотосессию как взрослым женщинам, так и девочкам-подросткам.

«После того, как девушки пришли к нему домой, он специально привел их в состояние, в котором их способность сопротивляться была ограничена. Мы намеренно не указываем, как именно он это сделал, потому что это важный вопрос для расследования, и нам необходимо получить эту информацию от других жертв насильника», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

По его словам, мужчина использовал ситуацию для сексуального насилия. Это также подтверждает факт о том, что он предлагал женщинам фотографироваться обнаженными в молочной или цветной ванне.

На данный момент в полицию обратились три пострадавшие, но криминалисты полагают, что в рамках этого дела были десятки жертв со всей Чешской Республики. Они просят женщин, которые подверглись сексуальному насилию со стороны фотографа, сообщить об этом по телефону 158 или 606 826 896. 

Мужчине уже предъявлено обвинение в изнасиловании, ему грозит до десяти лет лишения свободы. 

Источник: novinky.cz

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Темы
преступность полиция Чехия Прага фото
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