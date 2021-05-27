В Праге ожидается холодная, дождливая неделя

Тепла и солнца до конца недели ожидать не приходится. Температура воздуха будет ниже средней, днем прольют дожди, ожидаются грозы. Метеоролог Дагмар Гонсова представила прогноз погоды на выходные в Праге.

«Облака и осадки станут частично уменьшаться с 1 июня – начинается метеорологическое лето, но температура будет расти очень медленно», - сказала Гонсова порталу Novinky. Столь же холодное начало июня в последний раз наблюдалось в Чехии в 2014 году.

В четверг, 27 мая, будет облачно с прояснениями, временами возможны дожди или ливни. Утром температура воздуха будет колебаться в пределах от +6 до +10°С, днем ​​между +13 и +17°С.

Пятница тоже ожидается облачной, даже пасмурной, днем ​​местами пройдут ливни. Температура утром дойдет до +9°С, а после обеда – до +17°С.

Облачной будет и суббота. По всей стране пройдет волна дождей и ливней, ожидаются грозы. Температура днем также не превысит +17°С.

Метеорологи обещают аналогичную погоду в воскресенье и понедельник. Небо останется облачным или частично облачным, местами будут ливни и грозы. Утром температура воздуха составит +8°С, днем до +​​18°С.

Только во вторник днем ​​можно ожидать небольшого повышения температуры, ртутный столбик термометра поднимется до +20°С.

Источник: Novinky