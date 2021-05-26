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Посол РФ в Чехии просит оказать помощь школе при посольстве

Посол РФ в Чехии просит оказать помощь школе при посольстве

420on.cz 526
Посол России в Чехии Александр Змеевский встретился 25 мая с канцлером президента Вратиславом Минаржем. Он попросил администрацию президента помочь с оформлением вида на жительство сотрудникам средней школы, действующей при посольстве РФ в Праге. После дипломатического конфликта между странами работники школы должны покинуть Чехию до конца мая. Школа находится под угрозой закрытия.
Фото: praga-praha.ru
Посол РФ в Чехии просит оказать помощь школе при посольстве

Минарж пообещал, что направит запрос российской стороны в МВД и МИД Чехии. «Обычные люди и их дети не должны становиться заложниками кризиса дипломатических отношений между Чешской Республикой и Российской Федерацией», — сообщила пресс-служба Пражского Града. Пресс-секретарь Пражского града Иржи Овчачек добавил, что посол подал заявку на получение вида на жительство для учителей и технического персонала русской школы.

МИД ранее заявлял, что не располагает подробной информацией о функционировании российской школы при посольстве. Что касается чешских школ за рубежом, то они, как правило, частные — например, школа Коменского в Вене. Чехия может внести свой вклад в их работу, но эти учебные заведения не действуют при посольствах. По словам Иржи Овчачка, в школе при посольстве России учатся не только дети сотрудников посольства, но и россияне, украинцы и граждане других стран, проживающие в Чехии.

После того, как выяснилось, что российские разведчики ГРУ были причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице, чешское правительство приняло решительные меры: выслало 18 российских дипломатов, которые работали в посольстве в Праге.

Этих людей чешские власти идентифицировали как агентов российских спецслужб ГРУ и СВР. В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов, но это решение не устранило неравенство в кадрах между посольствами Чехии и России. После первого «сокращения» в Праге у российской стороны осталось 27 дипломатов и 67 технических и административных сотрудников, в то время как у чехов в Москве — 5 дипломатов и 19 других сотрудников. В рамках дальнейших переговоров между Москвой и Прагой было принято решение уравнять количество сотрудников в обоих посольствах. Там останутся 7 дипломатов и 25 других сотрудников.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
школы Россия Чехия дети взрыв Пражский град президент
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