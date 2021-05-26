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Возвращение министра: Адам Войтех снова возглавит Минздрав Чехии

Возвращение министра: Адам Войтех снова возглавит Минздрав Чехии

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Адам Войтех вновь станет министром здравоохранения Чехии с подачи премьер-министра Андрея Бабиша. Его главные цели – урегулирование эпидемиологической ситуации c COVID-19 в Чехии и принятие новых законов, необходимых пациентам. Милош Земан подтвердил его кандидатуру.
Фото: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Возвращение министра: Адам Войтех снова возглавит Минздрав Чехии

О своем назначении Войтех сообщил вчера вечером в своем блоге в Твиттере: «Я принял предложение премьер-министра вернуться в Министерство здравоохранения до конца парламентского срока. Вступаю на должность с большим смирением и уважением, как и три года назад», –  написал он. До этого момента он не хотел комментировать свое возвращение в министерство и не хотел подтверждать, что получил предложение от Бабиша.

 

А что не так с Аренбергером?

Аренбергер занял свое кресло 7 апреля. Он провел на должности 48 дней – это на десять дней больше, чем экс-министр здравоохранения Примула. Аренбергер подал в отставку после того, как СМИ подняли ряд вопросов, касающихся его собственности. На вчерашней пресс-конференции он назвал своей единственной ошибкой неправильно заполненную декларацию о собственности. По его словам, на прошлой неделе он пережил настоящее линчевание в СМИ.

Андрей Бабиш утверждает, что 62-летний Аренбергер решил уйти в отставку из-за давления на семью. Аренбергер недооценил, что на министерском уровне «декларации собственности и другие документы должны быть заполнены намного детальнее».

«В некомпетентности и хаосе правительство побило свои же рекорды», – говорит глава партии Пиратов Иван Бартош. В его понимании количество смен министров здравоохранения во время пандемии является безответственным по отношению к гражданам. Аренбергер уходит после серии «бесконечных неприятностей». «К сожалению, только ради того, чтобы его заменил Адам Войтех, который связан с неоднозначными контрактами на закупку СИЗ в начале пандемии», – сказал он. 

Вице-председатель SPD Фиала убежден, что Петру Аренбергеру не стоит возвращаться на должность главы больницы Винограды после ухода из министерства. «Если вы владеете недвижимостью и сдаете ее окольными путями учреждению, в котором вы же работаете менеджером, это ненормально», – сказал он. По словам Мариана Юречки, для Аренбергера в позиции главы больницы неизбежен конфликт интересов.

 

Президент согласен с назначением Войтеха

Президент Милош Земан согласен с назначением Войтеха министром здравоохранения. Об этом в твиттере заявил официальный представитель президента Иржи Овчачек. 

«Президент Республики Милош Земан согласился с выдвижением Адама Войтеха, он подпишет указ о назначении в Пражском Граде в среду, 26 мая 2021 года», – написал Овчачек. Затем он сказал ČTK, что отставка Аренбергера будет принята президентом в среду перед подписанием назначения Войтеха.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, назначение Войтеха не будет сопровождаться традиционной церемонией, и новый министр примет только указ о назначении. 

Войтех впервые стал министром здравоохранения в декабре 2017 года, в первом кабинете правительства Бабиша. Свою позицию он сохранил и во втором кабинете Бабиша, назначенном в июне 2018 года. Он ушел в отставку в сентябре прошлого года, объяснив, что управление министерством во время первой волны пандемии было слишком изнурительным.

После ухода из правительства он возглавил правление Региональной службы здравоохранения, которая управляет пятью больницами в районе Усти-над-Лабем. В министерстве его сменил эпидемиолог Роман Примула, на смену ему пришел детский гематолог Ян Блатный.

Мариан Юречек, председатель KDU-ČSL, крайне скептичен в отношении кандидатуры Адама Войтеха. «Приходит министр, за плечами которого – уголовные дела о закупках медицинского оборудования по цене, завышенной на миллиарды крон. Приходит министр, который не справился с пандемией в стране как с точки зрения необходимых мер и коммуникаций, так и с точки зрения заказа вакцин. В Чехии в последние месяцы вакцин меньше, потому что Адам Войтех не заказал их в достаточном количестве», – резюмировал Мариан Юречка.

 

Члены профсоюза: Войтех не справился с первой волной

Известие о возможном возвращении Войтеха удивило профсоюзных деятелей. Дагмар Житникова, заведующая медицинским отделением, говорила о провале антиковидной стратегии. «Я была удивлена. Я не ожидала, что вернется первый министр, который плохо справился с пандемией covid-19 и сложил полномочия из-за своей несостоятельности. Я не могу этого объяснить», – сказала она. По ее словам, у ANO есть депутаты в парламенте, которые работают в сфере здравоохранения и могли бы взять на себя эту функцию.

Есть и те, кто встает на сторону Адама Войтеха. Например, глава Палаты депутатов Парламаента Радек Вондрачек защищал нового министра здравоохранения. Он считает, что его уход в сентябре был результатом сильного, но неоправданного политического давления, не имевшего никаких оснований. «Если мы говорим о том, что единственная ошибка Адама Войтеха в том, что он порядочный и всегда вел себя порядочно, это скорее плюс для меня», – сказал Вондрачек. По его словам, прямых доказательств вины Войтеха в закупке сверхдорогого оборудования нет.

 

 

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Источник: ČTK, ČT24

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Темы
Министерство здравоохранения Чехия Милош Земан Андрей Бабиш коронавирус пандемия
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