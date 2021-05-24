Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.46
USD
20.89
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 14 °C
С 1 июня начнется запись на вакцинацию от covid-19 для людей старше 16 лет

С 1 июня начнется запись на вакцинацию от covid-19 для людей старше 16 лет

420on.cz 1
​С июня откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для людей в возрасте от 16 лет и старше, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.
С 1 июня начнется запись на вакцинацию от covid-19 для людей старше 16 лет

Напомним, что с 24 мая записаться на прививки могут люди в возрасте 35 до 39 лет, а с 25 мая — жители республики в возрасте от 30 до 34 лет. С 1 июня регистрация откроется и для оставшейся части населения — для граждан от 16 до 29 лет.

Дети и подростки до 16 лет не вакцинируются, потому что препараты пока не прошли надлежащее тестирование и не одобрены EMA. У детей и подростков обычно наблюдается легкое или бессимптомное течение болезни.

Бабиш заявил, что половина населения должна пройти вакцинацию к концу июня. 

«Если мы получим вакцины, как было обещано, то к концу июня у нас может быть 5,5 миллиона сограждан, которые полностью прошли вакцинацию», — сказал премьер.

На данный момент две дозы вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca или одну дозу вакцины Johnson & Johnson получили 1,2 миллиона человек в Чехии. Еще 3,4 миллиона человек привиты одной дозой.

Подавляющее большинство людей в Чехии вакцинированы препаратом Comirnata от компаний Pfizer / BioNTech. В будние дни среднее количество вакцинированных составляет от 80000 до 90000 человек.

 

Смотрите новый выпуск  «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
вакцинация прививки Чехия Андрей Бабиш дети
Читайте
по теме 
Минздрав Чехии: в ресторан без теста на covid-19 после первой дозы вакцины
21.05.2021 16:09 Общество
Минздрав Чехии: в ресторан без теста на covid-19 после первой дозы вакцины
2273
На следующей неделе в Чехии откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для людей старше 30 лет
21.05.2021 11:51 Общество
На следующей неделе в Чехии откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для людей старше 30 лет
2062
Вакцинологи рекомендуют людям младше 60 лет не использовать два типа вакцин
21.05.2021 09:31 Общество
Вакцинологи рекомендуют людям младше 60 лет не использовать два типа вакцин
3025
В Чехии после прививки от covid-19 умерли еще четыре человека за неделю
20.05.2021 19:05 Общество
В Чехии после прививки от covid-19 умерли еще четыре человека за неделю
5613
Последние новости:
24
мая
Андрей Бабиш: рестораны в Чехии откроются 14 июня
24.05.2021 09:14 Экономика
Андрей Бабиш: рестораны в Чехии откроются 14 июня
221
Что изменится в Чехии с 24 мая
24.05.2021 09:02 Экономика
Что изменится в Чехии с 24 мая
590
23
мая
В Праге мужчина устроил поджог квартиры, в которой спали пять человек и младенец
23.05.2021 15:36 Общество
В Праге мужчина устроил поджог квартиры, в которой спали пять человек и младенец
1557
Эксперты рассказали, в какие страны выгодно ехать туристам из Чехии
23.05.2021 14:23 Общество
Эксперты рассказали, в какие страны выгодно ехать туристам из Чехии
4742
22
мая
Австрия отменила проверки на границах с Чехией и Словакией
22.05.2021 15:24 Общество
Австрия отменила проверки на границах с Чехией и Словакией
3245
Конвой армии США проедет через Чехию
22.05.2021 11:48 Общество
Конвой армии США проедет через Чехию
2723
21
мая
Пражский Град отказался предоставлять информацию пяти выбранным СМИ Чехии
21.05.2021 21:19 Общество
Пражский Град отказался предоставлять информацию пяти выбранным СМИ Чехии
1853
Минобороны России опубликовало архивные документы об освобождении Праги
21.05.2021 18:13 Общество
Минобороны России опубликовало архивные документы об освобождении Праги
2918
Минздрав Чехии: в ресторан без теста на covid-19 после первой дозы вакцины
21.05.2021 16:09 Общество
Минздрав Чехии: в ресторан без теста на covid-19 после первой дозы вакцины
2273
На следующей неделе в Чехии откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для людей старше 30 лет
21.05.2021 11:51 Общество
На следующей неделе в Чехии откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для людей старше 30 лет
2062


Мобильная версия