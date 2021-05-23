В Праге мужчина устроил поджог квартиры, в которой спали пять человек и младенец

Утром 16 мая в одном из панельных домов на улице Вайдова в Праге 10 случился пожар. На место прибыли полицейские патрули и сотрудники полиции по делам иностранцев, которые были ближе всего к месту пожара. Они увидели черный дым, поднимающийся из окон квартиры. Несколько человек на балконе звали на помощь. Полицейские поднялись на шестой этаж, выбили дверь квартиры и попытались вывести людей из здания. В операции также участвовала пожарная команда. Все жители квартиры, включая маленького ребенка, были спасены.
Делом о возгорании в квартире из-за подозрительных обстоятельств занялись сотрудники отдела по расследованию убийств, которые выяснили, что поджог устроил один из арендаторов. Возможной причиной стало то, что остальные жильцы решили его выселить из-за плохого поведения и попросили, чтобы он съехал из квартиры. Тогда он вернулся домой ночью и с помощью горючих веществ развел в коридоре огонь, хотя он знал, что в квартире спали несколько человек. Это был шестой этаж и люди не смогли бы спастись, сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек. Полиция подала ходатайство о заключении мужчины под стражу.
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Источник: novinky.cz