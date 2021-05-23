Эксперты рассказали, в какие страны выгодно ехать туристам из Чехии

Чешская крона за последний год значительно укрепилась по отношению к валютам соседних государств. Благодаря этому для жителей Чехии отдых в этих странах подешевеет на несколько тысяч крон.

Чешская крона сейчас самая сильная из валют стран так называемой Вышеградской четверки. Крона достигла самого высокого уровня по отношению к польской валюте с 2012 года: с мая прошлого года она укрепилась по отношению к злотому почти на 6%. Это частично компенсирует рост потребительских цен в Польше за последний год на 4,3%. Средняя цена отдыха в Польше для одного человека составляет 1800 злотых, что в пересчете на кроны означает снижение почти на 600 крон по сравнению с прошлым годом. Цены на продукты питания там выросли за последний год на 1,2%. Литр бензина в Польше сейчас стоит 29,50 крон.

В начале года в Хорватии ускорилась инфляция. Если во время пандемии инфляция резко снизилась, то в апреле этот показатель вырос до 2,1%, что отразится на росте заработной платы и впоследствии приведет к росту потребительских цен в стране. Небольшой рост цен ожидается на тарифы на электроэнергию, но также вырастут цены на жилье. Чешская крона по сравнению с хорватской куной за прошлый год укрепилась на 3,6%. Литр бензина в Хорватии стоит 34,84 кроны.

«Заправка топливом в соседних странах может быть более выгодной. Например, в Словении вы можете купить литр бензина за 30 крон или в Венгрии — за 30,77 чешских крон. Центральный банк Хорватии оставил процентные ставки неизменными в течение шести лет, поэтому курс хорватской куны не будет существенно меняться», — говорят аналитики.

Одно из самых привлекательных мест отдыха для чехов — это Болгария. За последний год цены в стране существенно не выросли, а с мая 2020 года чешская крона в сравнении с болгарским левом была на 7,5% сильнее. При цене отпуска в среднем 700 левов на человека, чехи могут сэкономить около 700 крон.Топливо здесь самое дешевое в Европе. Литр бензина стоит 26,2 кроны. Цены на продукты питания и жилье резко упали во время пандемии, но с ростом спроса на путешествия можно ожидать незначительного повышения цен.

Чешская крона также значительно укрепилась по отношении к евро — валюте, которая используется в Германии, Австрии и Словакии.

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Источник: ceskenoviny.cz