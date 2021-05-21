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Пражский Град отказался предоставлять информацию пяти выбранным СМИ Чехии

Пражский Град отказался предоставлять информацию пяти выбранным СМИ Чехии

420on.cz 350
Канцлер президента Чехии Милоша Земана Вратислав Минарж заявил 21 мая, что Пражский град не будет предоставлять информацию пяти выбранным чешским изданиям. Причина — борьба с дезинформацией.
Пражский Град отказался предоставлять информацию пяти выбранным СМИ Чехии

«Управление президента республики в рамках борьбы с дезинформацией, важность которой подтвердила Европейская комиссия в январе 2021 года, больше не будет предоставлять какую-либо информацию еженедельнику Respekt, порталу Seznam Zprávy, блогу Deník N, редакциям 168 hodin и Reportéři ČT», — написал Минарж на сайте администрации президента.

Решение связано с тем, что некоторые СМИ якобы пытаются «нестандартным способом» получить информацию от сотрудников аппарата президента республики. «Речь идет даже об информации, которая относится к продолжающемуся расследованию или является ключевой для безопасности Чешской Республики», — сказал Минарж. По его словам, указанные СМИ сознательно и долго распространяют ложную и необъективную информацию.

Он назвал дезинформацией новости о письме с угрозами из китайского посольства покойному председателю Сената Ярославу Кубере перед его запланированной поездкой на Тайвань, информацию о добыче камня из Ланской оборы, которую расследует полиция или дела BIS. СМИ ссылаются на анонимные источники из Пражского града, которых на самом деле не существует, говорит Минарж.

Минарж несколько раз был в центре внимания СМИ, например, в связи с отсутствием документов для работы с секретной информацией, реконструкцией своего дома или коммерческой деятельностью в поселке Осветинамы. В связи с завершением строительства пансионата в этом поселке ему предъявлены обвинения в мошенничестве с субсидиями и нанесении ущерба финансовым интересам Европейского Союза. Минарж свою вину отрицает.

Источник: novinky.cz

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президент Чехия сми
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