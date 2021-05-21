Минздрав Чехии: в ресторан без теста на covid-19 после первой дозы вакцины

Министр здравоохранения Чехии пояснил, что со следующего понедельника люди, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса, смогут пользоваться услугами и посещать заведения без каких-либо ограничений через три недели после первой прививки. В Минздраве считают, что одна доза вакцины гарантирует достаточную защиту от вируса, поэтому клиенты не должны будут показывать тесты и подтверждение о перенесенном заболевании.
Сейчас для посещения салонов красоты, летних террас ресторанов или массовых мероприятий обязательно нужно предъявлять отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о полной вакцинации или о том, что человек переболел covid-19.
Правительство на заседании 21 мая также решило, что подтверждение о перенесенном заболевании covid-19 будет действовать в течение 180 дней — считается, что иммунитет сохраняется 6 месяцев. На прививки переболевшие коронавирусом смогут записываться уже через 90 дней после болезни.
Что касается отмены масочного режима, правительство примет решение по этому поводу примерно через две недели. В первую очередь, планируется отменить ношение масок и респираторов в школах, сообщил министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер.
Вопрос о бесплатных тестах в период летних каникул правительство обсудит в понедельник, 24 мая. Напомним, Чехия планирует оплачивать каждому гражданину два антигенных или ПЦР-теста в месяц.
Источник: novinky.cz