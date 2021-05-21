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Минздрав Чехии: в ресторан без теста на covid-19 после первой дозы вакцины

Минздрав Чехии: в ресторан без теста на covid-19 после первой дозы вакцины

420on.cz 97
C 24 мая жители Чехии смогут посещать рестораны, отели, салоны красоты или массовые мероприятия без теста на covid-19 уже после первой прививки от коронавируса. Об этом 21 мая сообщил министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер после заседания правительства. Сейчас полностью привитыми считаются люди, которые получили две дозы вакцины.
Минздрав Чехии: в ресторан без теста на covid-19 после первой дозы вакцины

Министр здравоохранения Чехии пояснил, что со следующего понедельника люди, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса, смогут пользоваться услугами и посещать заведения без каких-либо ограничений через три недели после первой прививки. В Минздраве считают, что одна доза вакцины гарантирует достаточную защиту от вируса, поэтому  клиенты не должны будут показывать тесты и подтверждение о перенесенном заболевании. 

Сейчас для посещения салонов красоты, летних террас ресторанов или массовых мероприятий обязательно нужно предъявлять отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о полной вакцинации или о том, что человек переболел covid-19.

Правительство на заседании 21 мая также решило, что подтверждение о перенесенном заболевании covid-19 будет действовать в течение 180 дней — считается, что иммунитет сохраняется 6 месяцев. На прививки переболевшие коронавирусом смогут записываться уже через 90 дней после болезни. 

Что касается отмены масочного режима, правительство примет решение по этому поводу примерно через две недели. В первую очередь, планируется отменить ношение масок и респираторов в школах, сообщил министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер.

Вопрос о бесплатных тестах в период летних каникул правительство обсудит в понедельник, 24 мая. Напомним, Чехия планирует оплачивать каждому гражданину два антигенных или ПЦР-теста в месяц. 

Источник: novinky.cz

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правительство рестораны вакцинация прививки Чехия гостиницы коронавирус Министерство здравоохранения
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