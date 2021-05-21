На следующей неделе в Чехии откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для людей старше 30 лет

В полночь 23 мая в Чехии откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для людей в возрасте от 35 до 39 лет. В полночь 24 мая на прививки также смогут записаться люди от 30 до 34 лет, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш. Премьер предполагает, что с июня зарегистрироваться на вакцинацию смогут все желающие.

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Открывать регистрацию на прививки для людей в возрасте от 30 до 34 лет изначально не планировалось. Только в начале прошлой недели министр здравоохранения Петр Аренбергер заявил, что после старта регистрации для людей старше 40 лет, вероятно, все желающие старше 16 лет также смогут записаться на прививки.

Мотивировать молодых людей делать прививки должна информационная кампания, которую подготовило Министерство здравоохранения Чехии. Бабиш рассказал, что Минздрав привлек известных личностей и спортсменов. Ожидается, что скоро в республике появятся вакцины для всех граждан.

С начала июня на сайте ocko.uzis.cz откроется раздел, где люди смогут узнать информацию о вакцинации против covid-19 и о тестах на коронавирус. В течение июня появится мобильное приложение для смартфонов.

Вакцинация против covid-19 началась в Чехии в конце декабря. С тех пор медицинские работники ввели около 4,4 миллиона доз препаратов. Полностью вакцинацию прошли свыше 1,16 миллиона жителей республики.

Источник: ceskenoviny.cz