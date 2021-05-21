Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.44
USD
20.85
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 18 °C
Правительство Чехии планирует отменить масочный режим

Правительство Чехии планирует отменить масочный режим

420on.cz 1804
На заседании в пятницу, 21 мая, правительство обсудит изменение масочного режима. В первую очередь, планируется отменить ношение масок и респираторов в школах, сообщил министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер.
Фото: Pixabay
Правительство Чехии планирует отменить масочный режим

«Снижается количество новых случаев заболевания на 100 тысяч жителей, это позволяет нам постепенно снимать ограничения. Во время летних каникул при благоприятной эпидемической ситуации можно будет отменить ношение масок в некоторых ситуациях и во внутренних помещениях», — сказал Аренбергер.

Сейчас в Чехии люди обязаны носить респираторы во всех внутренних помещениях и на улице при невозможности соблюдать дистанцию два метра. Летом это требование будет действовать только в определенных местах. 

«Мы всегда будем требовать носить средств защиты дыхательных путей в общественном транспорте, а также в медицинских и социальных учреждениях», — пояснила главный гигиенист Павла Сврчинова. Напротив, в школах, по словам премьер-министра Андрея Бабиша, это обязательство должно быть отменено как можно скорее. «В 11 часов у нас будет внеочередное заседание правительства, так что я подниму этот вопрос еще раз», — сказал Бабиш.

В середине июня кабинет министров должен принять решение об отмене масочного режима в магазинах или госучреждениях, а также бассейнах и оздоровительных центрах.

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
правительство Чехия Андрей Бабиш бассейн транспорт Прага Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Минздрав Чехии: в ресторан без теста на covid-19 после первой дозы вакцины
21.05.2021 16:09 Общество
Минздрав Чехии: в ресторан без теста на covid-19 после первой дозы вакцины
97
На следующей неделе в Чехии откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для людей старше 30 лет
21.05.2021 11:51 Общество
На следующей неделе в Чехии откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для людей старше 30 лет
537
MeSES представит прогноз развития эпидемии в Чехии в середине июня
19.05.2021 10:06 Экономика
MeSES представит прогноз развития эпидемии в Чехии в середине июня
2547
Правительство Чехии отказалось от услуг экспертов по эпидемии MeSES
18.05.2021 20:06 Экономика
Правительство Чехии отказалось от услуг экспертов по эпидемии MeSES
1363
Последние новости:
21
мая
Минздрав Чехии: в ресторан без теста на covid-19 после первой дозы вакцины
21.05.2021 16:09 Общество
Минздрав Чехии: в ресторан без теста на covid-19 после первой дозы вакцины
97
На следующей неделе в Чехии откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для людей старше 30 лет
21.05.2021 11:51 Общество
На следующей неделе в Чехии откроется регистрация на вакцинацию от covid-19 для людей старше 30 лет
537
Евросоюз утвердил форму covid-паспортов
21.05.2021 10:53 Общество
Евросоюз утвердил форму covid-паспортов
1643
Обзор СМИ Чехии 21.05.21: нехватка врачей в регионах, нутрии в чешских реках и безработица среди молодёжи
21.05.2021 10:40 Общество
Обзор СМИ Чехии 21.05.21: нехватка врачей в регионах, нутрии в чешских реках и безработица среди молодёжи
767
Вакцинологи рекомендуют людям младше 60 лет не использовать два типа вакцин
21.05.2021 09:31 Общество
Вакцинологи рекомендуют людям младше 60 лет не использовать два типа вакцин
1201
20
мая
В Чехии после прививки от covid-19 умерли еще четыре человека за неделю
20.05.2021 19:05 Общество
В Чехии после прививки от covid-19 умерли еще четыре человека за неделю
4006
В Чехии неизвестный снова угрожает напасть на школы и детские сады
20.05.2021 16:28 Общество
В Чехии неизвестный снова угрожает напасть на школы и детские сады
1935
Как налоговым нерезидентам Чехии работать с Amazon или eBay
20.05.2021 16:10 Экономика
Как налоговым нерезидентам Чехии работать с Amazon или eBay
1139
Двое мужчин погибли в ДТП в Праге. Полиция оштрафовала водителей, снимающих трагедию на смартфоны
20.05.2021 16:00 Общество
Двое мужчин погибли в ДТП в Праге. Полиция оштрафовала водителей, снимающих трагедию на смартфоны
2396
Обзор СМИ Чехии 20.05.2021: чудо-рыба, бум солнечных электростанций и проблемы с ваучерами в чешские санатории
20.05.2021 14:39 Экономика
Обзор СМИ Чехии 20.05.2021: чудо-рыба, бум солнечных электростанций и проблемы с ваучерами в чешские санатории
1308


Мобильная версия