Правительство Чехии планирует отменить масочный режим

На заседании в пятницу, 21 мая, правительство обсудит изменение масочного режима. В первую очередь, планируется отменить ношение масок и респираторов в школах, сообщил министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер.

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«Снижается количество новых случаев заболевания на 100 тысяч жителей, это позволяет нам постепенно снимать ограничения. Во время летних каникул при благоприятной эпидемической ситуации можно будет отменить ношение масок в некоторых ситуациях и во внутренних помещениях», — сказал Аренбергер.

Сейчас в Чехии люди обязаны носить респираторы во всех внутренних помещениях и на улице при невозможности соблюдать дистанцию два метра. Летом это требование будет действовать только в определенных местах.

«Мы всегда будем требовать носить средств защиты дыхательных путей в общественном транспорте, а также в медицинских и социальных учреждениях», — пояснила главный гигиенист Павла Сврчинова. Напротив, в школах, по словам премьер-министра Андрея Бабиша, это обязательство должно быть отменено как можно скорее. «В 11 часов у нас будет внеочередное заседание правительства, так что я подниму этот вопрос еще раз», — сказал Бабиш.

В середине июня кабинет министров должен принять решение об отмене масочного режима в магазинах или госучреждениях, а также бассейнах и оздоровительных центрах.

Источник: ceskatelevize.cz