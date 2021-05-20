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В Чехии после прививки от covid-19 умерли еще четыре человека за неделю

В Чехии после прививки от covid-19 умерли еще четыре человека за неделю

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За неделю в Чехии зарегистрировали еще четыре случая подозрения на смерть после вакцинации против covid-19. За все время Государственный институт по контролю за лекарственными средствами (SÚKL) выявил 69 случаев. Эксперты изучают их на предмет связи с вакцинацией от коронавируса.
В Чехии после прививки от covid-19 умерли еще четыре человека за неделю

К сегодняшнему дню медицинские работники сделали около 4,3 миллиона прививок от covid-19. Привитые люди часто сообщают о предполагаемых побочных эффектах — ко вторнику, 20 мая, SÚKL зафиксировал в общей сложности 4512 жалоб, что на 330 больше, чем неделю назад. Эти данные институт опубликовал в еженедельном отчете. 

SÚKL отмечает, что все сообщения о побочных эффектах пока можно рассматривать как подозрения, поскольку они не доказаны. Все предполагаемые случаи смерти после вакцинации тщательно изучаются сначала в Чешской Республике, а затем и на европейском уровне — этим занимается Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), в котором у Чешской Республики есть свои представители.

EMA регулярно оценивает безопасность всех вакцин против COVID-19, зарегистрированных для использования в ЕС. Несмотря на редкие случаи образования тромбов после вакцинации вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson, EMA считает, что преимущества вакцинации перевешивают риски. Тем не менее некоторые страны ограничили использование препарата AstraZeneca. 

Среди побочных эффектов, которые некоторые привитые люди и врачи приписывают вакцинам, выделяют такие реакции, как лихорадка, озноб, утомляемость, аллергическая реакция в месте инъекции, симптомы гриппа.

По состоянию на вторник, 20 мая, в Чешской Республике было использовано 4,3 миллиона доз вакцины от covid-19. Более 1,1 миллиона человек прошли вакцинацию полностью. В Чехии используются вакцины четырех производителей —  Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Большинство привитых людей получили препарат от Pfizer / BioNTech.

 

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Источник: novinky.cz
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Темы
коронавирус пандемия Чехия вакцинация
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